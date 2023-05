Groves gana al sprint una accidentada etapa con doble caída de Evenepoel

El ciclista australiano Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) ganó este miércoles la quinta etapa del Giro de Italia, disputada entre Atripalda y Salerno sobre 171 kilómetros, en un sprint accidentado con caídas, en una jornada pasada por agua y marcada por las múltiples caídas, con dos para el belga Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step), con Andreas Leknessund (Team DSM) todavía 'maglia rosa'.

La etapa se la llevó el australiano Kaden Groves, que está muy fuerte en este 2023 tras ganar dos etapas en la Volta a Catalunya, por ejemplo. Atacó desde lejos y no flojeó en ningún momento, para ganar a Jonathan Milan (Bahrain-Victorious) y Mads Pedersen (Trek-Segafredo), sin darse cuenta de que por detrás, en esa misma lucha, se iba al suelo Mark Cavendish (Astana), pese a entrar quinto.

