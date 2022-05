La fuga gana el pulso al pelotón y De Bondt se impone en Treviso

El ciclista belga Dries de Bondt (Alpecin-Fenix) ha ganado este jueves la decimoctava etapa del Giro de Italia, disputada entre Borgo Valsugana y Treviso sobre 156 kilómetros, al superar a sus tres compañeros de fuga y tumbar también a un pelotón que tardó en ponerse las pilas y no pudo con la escapada.

De Bondt, que fue séptimo en Cuneo en este Giro, volvió a cazar una fuga buena y junto a Edoardo Affini (Jumbo-Visma), Magnus Cort (EF Education-EasyPost) y Davide Gabburo (Bardiani-CSF-Faizanè) doblegaron a un confiado pelotón que se quedó con la miel en los labios. Y en el sprint final, el belga tuvo más piernas que Affini y, sorprendentemente, que un Cort que parecía favorito.

