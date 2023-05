Evenepoel decide tomar la salida en la sexta etapa del Giro pese a sus dolores por las dos caídas

A pesar de los dolores en el costado derecho y de los problemas en el sacro, el campeón del Mundo belga Remco Evenepoel (Soudal Quick Step), víctima de dos caídas en la quinta etapa, tomará la salida este jueves en la sexta del Giro de Italia.



“Después de la primera caída, las cosas parecían estar bien para Remco, lo que en ese momento es un gran alivio. El problema es que tras su segundo accidente tiene mucho dolor en el costado derecho y un hematoma con contracción de los músculos, además de algunos problemas en el sacro", explicó el médico de la formación, Toon Cruyt.

Soudal Quick-Step Doctor Toon Cruyt talked about @EvenepoelRemco’s condition after the two crashes in which he was involved during stage 5 of the #Giro. pic.twitter.com/tzP6Ukp9Ag