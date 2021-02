Desvelado el recorrido del Giro de Italia 2021

Recorrido del Giro 2021, etapa por etapa

❗Giro d’Italia 2021 08-30/05❗ Discover the Grande Partenza of the #Giro 104: ��8/05 Stage 1 Torino ➡ Torino Tissot ITT, 9.0 km ��9/05 Stage 2 Stupinigi ➡ Novara, 173 km ��10/05 Stage 3 Biella ➡ Canale, 187 km pic.twitter.com/WaO5ZXO5kn — Giro d'Italia (@giroditalia) February 24, 2021

ETAPA 1 - 8 de mayo. Turín - Turín, 9km (c.r.)

ETAPA 2 - 9 de mayo. Stupinig i- Novara, 173 km

ETAPA 3 - 10 mayo. Biella - Canale, 187 km

ETAPA 4 - 11 de mayo. Piacenza - Sestola, 186 km

ETAPA 5 - 12 de mayo. Modena - Cattolica, 171 km

ETAPA 6 - 13 de mayo. Grotte di Frasassi - Ascoli, 150 km

ETAPA 7 - 14 de mayo. Notaresco - Termoli, 178 km

ETAPA 8 - 15 de mayo. Foggia - Guardia Sanframondi, 173 km

ETAPA 9 - 16 de mayo. Castel di Sangro - Campo Felice, 160 km

ETAPA 10 - 17 de mayo. L'Aquila - Foligno, 140 km

DESCANSO - 18 de mayo

ETAPA 11 - 19 de mayo. Perugia - Montalcino, 163 km

ETAPA 12 - 20 de mayo. Siena - Bagno di Romagna, 209 km

ETAPA 13 - 21 de mayo. Ravenna - Verona, 197 km

ETAPA 14 - 22 de mayo. Cittadella - Zoncolan, 205 km

ETAPA 15 - 23 de mayo. Grado - Gorizia, 145 km

ETAPA 16 - 24 de mayo. Sacile - Cortina, 212 km

DESCANSO - 25 de mayo

Discover the final stages of the #Giro 2021: Stage 17 Canazei ➡ Sega di Ala | Stage 18 Rovereto ➡ Stradella ! Stage 19 Abbiategrasso ➡ Alpe Di Mera (Valsesia) | Stage 20 Verbania ➡ Valle Spluga-Alpe Motta | Stage 21 Senago ➡ Milano Tissot ITT. pic.twitter.com/jfTliLqfL7 — Giro d'Italia (@giroditalia) February 24, 2021

ETAPA 17 - 26 de mayo. Canazei - Sega di Ala, 193 km

ETAPA 18 - 27 de mayo. Rovereto - Stradella, 228 km

ETAPA 19 - 28 de mayo. Abbiate Grasso - Alpe di Mera, 178 km

ETAPA 20 - 29 de mayo. Verbania - Alpe Motta, 164 km

ETAPA 21 - 30 de mayo. Senago - Milán, 29,4 (c.r.)

La edición 104, en números

3.450,4: Los kilómetros totales del Giro de Italia.

2.239: Los metros de altura del Passo Pordoi, la escalada más dura del Giro (Cima Coppi).

1.730: Los metros de altura del Zoncolan, otra subida que marcó la historia del Giro.

3.700: Los metros de desnivel que los corredores enfrentarán en la 19a etapa, entre Abbiate Grasso y Alpe di Mera.

90: Los años que cumple la "maglia" rosa, desde 1931 la camiseta llevada por el líder de la clasificación general.

445: Los ayuntamientos italianos por los que pasarán los corredores.

806: Los millones de espectadores globales que registró el Giro en su última edición, conectados desde 185 países distintos.

700: Los años pasados desde la muerte del poeta italiano Dante Alighieri, que será honrado durante la decimotercera etapa Ravenna-Verona.