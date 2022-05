El Costa del Sol Málaga se corona campeón de la Copa de la Reina

El Costa del Sol Málaga se proclamó este domingo campeón de la Copa de la Reina de balonmano tras imponerse en la final al Mecalia Atlético Guardés por un claro 26-33.Las andaluzas tuvieron siempre el partido bajo control gracias a su excelente ataque liderado por Sole López y a la labor de Merche Castellanos en portería, inmensa una vez más. Las gallegas, que disputaban su primera final, fueron siempre a remolque y, aunque no dejaron de intentarlo, sus opciones de victoria fueron inexistentes.



Alentado por su ruidosa afición, que convirtió el Donostia Arena en un pequeño A Sangriña, el Mecalia Atlético Guardés pisó a fondo el acelerador desde el pitido inicial y con sendos tantos de Pessoa y Calzado puso el 0-2 en apenas un minuto.



No obstante, el conjunto pontevedrés fue como una botella de champán descorchada y enseguida se diluyó. Un parcial de 0-4 puso por delante al Costa del Sol Málaga que encontró en la inspiración de Sole López y Merche Castellanos dos argumentos de peso para minimizar al conjunto gallego. La extremo malagueña fue un tormento, anotando seis goles en los primeros 14 minutos –cuatro de ellos sin fallo desde los siete metros- y la portera manchega, como en las semifinales, brilló realizando nueve paradas que mermaron la confianza de un ataque gallego que comenzó a cometer demasiados errores.



Las malagueñas alcanzaron su máxima renta con el 3-7 y, pese a la reacción de las de José Ignacio Prades (8-9), un parcial de 0-3 devolvió su máxima ventaja al Costa del Sol Málaga que, con un tanto de Talita Alves tras un tiempo muerto en el que Gallardo diseñó el último ataque, se fue a vestuarios disfrutando de una cómoda ventaja de cuatro goles (10-14).



La segunda parte no pudo comenzar mejor para las andaluzas. Medeiros anotó en el primer ataque tras un pase de fantasía de Esperanza López, que acto seguido aprovechó una pérdida del Guardés para poner el 10-16 culminando un contragolpe.



Calzado dio un respiro a su equipo haciendo el 11-16, pero dos tantos de Medeiros y Sole López llevaron a José Ignacio Prades a parar el partido (11-18). Tras el tiempo muerto Sempere, heroína de las semifinales, pasó a ocupar la portería pontevedresa, pero nada cambió y Costa del Sol Málaga siguió manejando el partido con comodidad gracias a rentas que siempre estuvieron entre los siete y ocho goles.



El último amago de remontada se produjo en los seis últimos minutos cuando con 23-30 Prades ordenó una presión por toda la cancha que sorprendió a su rival. Nieto y Lima recortaron distancias (25-30), pero en plena remontada Lima falló desde los siete metros y Da Silva erró un mano a mano con Castellanos, MVP de la final, que sepultó las opciones gallegas. Sole López y Bravo pusieron la rúbrica al triunfo malagueño y Calzado, casi sobre la bocina, estableció el 26-33 final.



FICHA DEL PARTIDO

26.-Mecalia Atlético Guardés: Carratú, Calzado (4), Nieto (3), Lima (6, 1 de pen.), Arcos (3), Gómez (-) y Pessoa (6, 1 de pen.) –equipo inicial- Descalzo (1), Sancha (2), Moreno (1), Da Silva (-) y Sempere.

33.- Costa del Sol Málaga: Castellanos, Doiro (3), Sole López (9, 4 de pen.), Gutiérrez (-), Esperanza López (6), Medeiros (3, 1 de pen.) y García (2) –equipo inicial- Arderius (5), Bravo (1), Alves (1), Campigli (1), Sánchez (2) y Fernández.

Marcador cada cinco minutos: 2-3, 3-6, 5-8, 8-9, 8-12, 10-14 (Descanso) 12-19, 15-22, 17-25, 20-27, 24-30, 26-33 (Final).

Árbitros: Bustamante López y Álvarez Mata. Excluyeron dos minutos a Esperanza López por el Costa del Sol Málaga.

Incidencias: Final de la XLIII Copa de la Reina disputada en el Illunbe Donostia Arena con 3.089 espectadores en las gradas.