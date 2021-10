El Barça remonta siete goles y una extraña decisión le impide ganar

El Barça, después de remontar siete goles en contra no pudo pasar del empate en la pista del Porto portugués (33-33), a pesar de tener la victoria en su mano que impidió una extraña decisión de la mesa de cronometraje que anuló el gol del último contraataque de los azulgrana.

N' Guessan empató para el Barça (33-33) a falta de 30 segundos. El meta Gonzalo volvió a la portería y consiguió parar el último lanzamiento del Porto. Entonces, el Barça salió al contraataque pero fue frenado de forma extraña desde la mesa de cronometraje por el delegado de la EHF, el holandés Ferdinand Van der Ferry.

Tras un pequeño parón, los árbitros ordenaron repetir el saque desde la portería azulgrana a falta de cinco segundos y todo acabó en el empate final.

De entrada, Carlos Ortega no pudo contar este jueves con el central croata Luka Cindric, ya que no quiere precipitar su retorno, ni tampoco con el lateral zurdo Melvyn Richardson, que arrastra una pubálgia, y ambos no viajaron con el equipo. El joven lateral derecho serbio Aleksander Cenic ha cubierto su plaza.

En cuanto al encuentro, el Barça se vio sorprendido por la dura defensa portuguesa con el cubano-luso Victor Iturriza y el capitan Dymar Salina en el centro de la defensa, apoyados por el lateral cubano Pedro Veítia y con un hombre flotando siempre sobre Dika Mem.

Aleix Gómez, implacable desde los siete metros, con Gonzalo ya acertado en la portería, colocaba al Barça por delante (7-8,m.17) y dos tantos seguidos del portugués Luis Frade, ex jugador del Sporting de Lisboa, pero seguidor del Porto y muy aplaudido al saltar a la pista, mantenía a los de Ortega arriba (9-10,m.20).

El sueco Magnus Andesson, técnico del equipo luso ordenaba a sus hombres lanzar desde fuera y los 'cañonazos del croata Iván Sliskovic (6 goles en la primera mitad), junto a los del lateral zurdo alemán de origen senegalés Omar M'Bengue, colocaban el marcador en 15-12 para el Porto.

Carlos Ortega paraba el partido y parecía que con 16-14 de iría al descanso, pero un golpe franco lanzado por Sliskovic con el crono a cero, que tocó la barrera y se le escapó a Gonzalo, estableció el 17-14 al final de los treinta primeros minutos.

La defensa del Porto seguía solida en s 'seis-cero' al incio del segundo tiempo y M'Bengue (2), Iturriza y Sliskovic clocaban un amenazador 21-14 (m.35) y en defensa, el meta danés Sebastián Frandsen estaba en racha con tres paradas consecutivas.

El parcial era de 4-0 y Ortega pedía un nuevo tiempo para frenar la racha local y ordenar el ataque, dando entrada a Leo Maciel en la meta por Gonzalo Pérez de Vargas.

Los azulgrana reaccionaban por medio de Aleix Gómez (23-20,m.43) y después de tiempo muerto, Andersson ordenaba ataque con siete jugadores sin portero y no le dio resultado porque el Barça recortaba más (26-25,m.47) tras un tanto de Haniel Lángaro.

El meta macedonio Nikola Mitrevski, que había relevado a Frandsen evitaba el empate del Barça, pero las acciones de Lángaro y el undécimo tanto de Aleix Gómez avanzaban al Barça (30-31, m.58), aunque dos tantos de Pedro Cruz y otro de Fabio Magalhaes daban nueva ventaja al Porto (33-32,m.59).

Así se llegó al tramo final con el empate logrado por N' Guessan a falta de 30 segundos y una acción al contraataque frenada sorprendentemente por la mesa de cronometraje. Se repitió el saque desde la portería azulgrana a falta de cinco segundos y todo quedo en el empate final.