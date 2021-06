Scariolo, nuevo entrenador de la Virtus, tras tres años en Toronto

El seleccionador español de baloncesto Sergio Scariolo ha abandonado la NBA, donde ejercía como asistente de Toronto Raptors, y ha vuelto al baloncesto europeo para convertirse en nuevo entrenador de la Virtus Bolonia.

Después de tres años en los Raptors y de ganar el anillo de la NBA en 2019, Scariolo retorna al baloncesto italiano, donde comenzó su carrera como entrenador hace tres décadas, para compaginar este trabajo con su labor al frente de la selección española, que el mes que viene disputará los Juegos Olímpicos de Tokio.

El italiano, de 60 años y que no era entrenador principal de un club desde que abandonó el Baskonia en 2014, llega a un equipo que acaba de proclamarse campeón de la Lega tras barrer en la final al Armani Milan (4-0).

@sergioscariolo is the new head coach of Virtus Segafredo Bologna ! ??????



