Pierre Oriola dice adiós a un Barcelona que rescindió unilateralmente su contrato

El excapitán del Barça Pierre Oriola publicó este jueves un mensaje en las redes sociales para despedirse de la afición azulgrana después de cinco temporadas y puntualizó que su marcha se produjo este verano "por decisión técnica", pues su contrato fue "rescindido unilateralmente por el club" el pasado 30 de junio.

"Hoy pongo punto y final a un sueño. Mi sueño. Cinco años vistiendo la camiseta del mejor club del mundo, defendiendo estos colores en cada partido y, sobre todo, consciente en todo momento de qué es el Barça y qué significa este escudo", arrancó el pívot en un escrito publicado en la red social Instagram.

Oriola aterrizó en Barcelona en verano de 2017 procedente del Valencia Basket. En sus cinco temporadas vistiendo la zamarra azulgrana, conquistó una Liga Endesa (2021) y cuatro Copas del Rey (2018, 2019, 2021 y 2022). Su última temporada en las filas del club azulgrana estuvo marcada por los problemas físicos y tuvo poco protagonismo en los planes del técnico Sarunas Jasikevicius.

En el comunicado, el jugador de Tàrrega (Lleida) aclaró los motivos de su marcha: "Me voy por decisión técnica a falta de dos años para finalizar mi contrato, pero sabiendo que he dado siempre lo mejor de mí cuando he tenido la oportunidad".

"Me voy con la tranquilidad y el orgullo del que se entrega al 100% del primer al último día, pero esto no quita que este no era el final que yo deseaba en este club", prosiguió. Pese a este amargo final, Oriola quiso agradecer el apoyo a sus excompañeros y a la afición azulgrana: "Gracias a todos los compañeros que he tenido a mi lado estos años, y a toda la gente que hizo posible que formara parte de esta gran familia".

"Por último y, más importante, gracias Palau. Solo tengo palabras de agradecimiento hacia todos vosotros. Para todos aquellos que siempre habéis estado fieles al equipo y habéis tenido siempre buenas palabras hacia mí. Me habéis hecho sentir en casa desde el primer día y esto lo llevaré siempre conmigo. Hasta pronto, culers", se despidió.