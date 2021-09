Pau Gasol: "Le sigo dando alguna vuelta a mi futuro porque no es una decisión fácil"

El jugador español Pau Gasol ha explicado que aún le sigue "dando alguna vuelta más" a su futuro, ya que "es una decisión fácil de tomar", y ha asegurado que no sabe si está "más cerca de una decisión u otra", aunque sí tiene claro que, en caso de continuar en activo al máximo nivel, solo lo haría con la camiseta del Barcelona.

Pau Gasol



“Tengo que sopesar si seguir un año más o no”



“Estoy expectante por ver qué hace Marc. Tiene la ilusión puesta en el Girona, de momento como presidente”



“Jan hará todo lo posible para que el club esté donde debe estar. Hay que confiar y apoyarles”



"Aún le estoy dando alguna vuelta más (a su retirada o continuidad) porque no es una decisión fácil de tomar. Me he tomado un tiempo después de Tokio para desconectar. Si sigo jugando asumo un riesgo porque he exprimido mi cuerpo y tengo que sopesarlo. La otra opción es pasar página, celebrar una etapa maravillosa y centrarme en otras etapas maravillosas. Aún me quedan un par de vueltas más para estar completamente seguro de mi decisión", explicó Gasol ante la prensa durante la renovación del acuerdo entre la Gasol Foundation e IFA.

El pívot aseguró que "no sabría decir" si ahora mismo está "más cerca de una decisión u otra". "Hay días que me siento con más ganas de entrenar, y creo que podría tomar ese riesgo, y hay otros en los que no lo veo tan claro. Me he ganado tener la flexibilidad y tranquilidad de la que estoy disfrutando este mes", dijo.

Además, reveló que su amigo y actual máximo responsable deportivo del Barça, Juan Carlos Navarro, le "manda algún mensajito" para interesarse por su situación, ya "desde antes de los Juegos Olímpicos", y que van "hablando de vez en cuando".

"Siempre le he dicho que iba a tomarme mi tiempo. No estoy en una posición de tener que tomar una decisión rápida. Aprecio y valoro mucho el interés del Barça. Lo que viví la temporada pasada fue muy especial, nos quedamos muy cerquita de conseguir la Euroliga y ganar el título de Liga fue algo maravilloso. Seguiremos hablando y cuando tome mi decisión Juan Carlos será uno de los primeros en saberlo", indicó.

En la balanza para decidir su futuro, Gasol reconoció que "la familia es un factor importante". "Por circunstancias de la vida he empezado a formar una familia más tarde que muchos de mis compañeros y sin duda quiero disfrutar de mi hija. La vida va pasando, nadie vive eternamente, y hay que saber cuándo tomar decisiones difíciles", apuntó, añadiendo que "el factor económico es uno más, pero no el principal". "No me veo jugando en otro equipo en Europa que no sea el Barça, no lo veía el año pasado y no lo veo ahora. Para mí no tendría sentido", agregó.

"MARC TIENE MUCHA ILUSIÓN POR EL BÁSQUET GIRONA"

En una situación similar se encuentra su hermano Marc, que acaba de rescindir su contrato con Memphis Grizzlies y cuyo futuro también es una incógnita. Entre las opciones del pequeño de la saga, la posibilidad de jugar en categoría LEB Oro con el Básquet Girona, club que preside.

"Marc se ha ganado la libertad y la flexibilidad de tomar su propia decisión y así lo hará cuando él lo decida. Sé que tiene mucha ilusión por el Básquet Girona, club en el que yo también estoy involucrado como vicepresidente. Está en una situación diferente porque tiene cinco años menos que yo. Veremos lo que decide hacer esta temporada y más adelante, yo también estoy a la expectativa", indicó.

Por otra parte, Gasol se refirió a la situación contractual de Nikola Mirotic en el Barça y reivindicó que el hispano-montenegrino "está en su derecho de no aceptar una rebaja en un contrato ya firmado". "Espero que la situación se solucione lo antes posible para que no afecte a Nico ni al equipo porque Nico es un jugador muy importante", deseó.

En este sentido, subrayó que "no es un momento fácil" para el club azulgrana debido a las "condiciones durísimas de su situación financiera", que han afectado especialmente a la sección de fútbol.

"Dejar ir a Leo (Messi) ha tenido que ser súper complicado, no me lo quiero ni imaginar. Jan (Laporta) es un presidente comprometidísimo con el club y el barcelonismo y va a hacer todo lo posible para que el club esté donde tiene que estar. Hay que entender la situación y tener paciencia. Cuando todo va bien y se gana 5-0 es muy fácil apoyar, cuando hay que hacerlo es ahora", pidió.

Por último, el internacional español, que sí confirmó su retirada de la selección después de los Juegos, le deseó "un futuro brillante" al equipo nacional. "Espero que el legado que hemos podido dejar generaciones anteriores tenga continuidad. Hay jugadores con mucho talento, otros que van a ir saliendo y es cuestión de mantener valores que hemos intentado inculcar: ambición, sacrificio, respeto, humildad, que estén siempre presentes es fundamental y es lo que espero que continúe siempre", finalizó.