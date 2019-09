Kobe Bryant: "Los días del Dream Team de Barcelona 92 ya pasaron"

El histórico jugador estadounidense de baloncesto Kobe Bryant aseguró este viernes que, aunque la selección de su país hubiera disputado el Mundial de China con los mejores jugadores disponibles, también habrían sufrido, a lo que agregó que "los días del Dream Team de (los Juegos Olímpicos de) Barcelona 92 ya pasaron".

"Pon a los mejores jugadores que tengas, haz la mejor selección (posible) de Estados Unidos y todavía tendremos retos. No va a ser pan comido. Va a ser duro", aseguró el legendario escolta de los Lakers de Los Ángeles durante una rueda de prensa en el pabellón pequinés de Wukesong.

Bryant hizo estas declaraciones al ser preguntado por el decepcionante rendimiento de Estados Unidos en el Mundial de China, en el que cayeron ante Francia en cuartos de final y posteriormente ante Serbia, por lo que solamente podrán optar al séptimo puesto en un partido que disputarán mañana contra Polonia.

Acerca del futuro del equipo estadounidense, Bryant aseguró: "El próximo equipo va a tener retos. No importa cuáles sean (los jugadores seleccionados), no va a ser fácil".

Sobre la supuesta escasa calidad del equipo seleccionado para este Mundial, en el que no figuraron estrellas como LeBron James, James Harden o Stephen Curry, Bryant recordó que en la final de los Juegos de 2008 Estados Unidos "necesitó un cuarto tremendo y un empujón final tremendo" para vencer a España.

En la misma rueda de prensa el histórico jugador tuvo palabras de elogio para Argentina, que se disputa el pase a la final contra Francia: "Siempre juegan bien juntos, se organizan muy bien como grupo, tanto física como defensivamente".

Preguntado por el base argentino Facundo Campazzo, Bryant dijo que "siempre ha sido duro".

Durante la jornada de hoy, el otrora escolta se sentó a pie de pista con otro histórico de la NBA, el argentino Manu Ginóbili.

"Estaba bastante cabreado con Manu porque, si no hubiera estado ahí, tendría 10 anillos (de campeón de la NBA). Siempre fue uno de mis jugadores favoritos para enfrentarme. Es el competidor definitivo, extremadamente inteligente", aseguró Bryant.

"Fue divertido sentarme con él porque ve el juego como yo, de manera muy analítica -apostilló-. Antes solíamos competir el uno contra el otro, y mola que ahora me hable y me diga qué piensa. Nunca nos enfrentaremos de nuevo, ahora solo será hablar de estrategia. Estuvo bien ponernos al día porque hacía mucho tiempo que no hablábamos".