Garbajosa: "Calderón ha encarnado perfectamente los valores que conllevan la práctica del baloncesto"

El presidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Jorge Garbajosa, ha asegurado que José Manuel Calderón, que este lunes ha anunciado su retirada, "ha encarnado perfectamente los valores que conllevan la práctica del baloncesto", y ha destacado que si ha llegado a ese nivel competitivo no ha sido solo por sus "cualidades técnicas y físicas", sino también por su "capacidad mental e inteligencia".

"Lo primero que quiero es expresar mi agradecimiento a la extensa carrera de Calde. Te traslado mi agradecimiento por todo lo que has logrado, por todo lo que has ayudado a tus compañeros y equipos a ser siempre mejores, por cómo has encarnado perfectamente esos valores que conllevan la práctica de baloncesto", señaló.

Además, hizo extensible el agradecimiento a su familia. "Ha sufrido mucho tus ausencias, sobre todo para estar con la selección y también durante las larguísimas temporadas en la NBA", indicó Garbajosa, que fue compañero del base extremeño tanto en la selección como en Toronto Raptors de la NBA.

Por otra parte, el máximo mandatario de la FEB le deseó también suerte en su futuro. "Creo que hablo en nombre de todos los aficionados y de todos los que hemos practicado de alguna manera el baloncesto en nuestra vida al mandarte un 'gracias, Calde'. Te deseamos lo mejor. Cuando se llega a ser tan grande como deportista es por tus cualidades técnicas y físicas, pero también por tu capacidad mental e inteligencia", subrayó.

"Toda esa experiencia la vas a poner a disposición de los retos que afrontas desde ya. Quien cuente contigo sabe que cuenta con un valor seguro. Queremos darte las gracias por todo los que has hecho y darte la bienvenida a esta nueva etapa. La Federación Española de Baloncesto está a tu disposición para lo que necesites", concluyó.