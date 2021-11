Pau Gasol, en El Partidazo de COPE: "Como dijo Kobe Bryant, lo importante es el viaje, no el destino"

Se estrena tu documental, ‘Pau Gasol, lo importante es el viaje’, ¿por qué hay que verlo?: Merece la pena verlo, hay que buscar contenido que nos aporte a nuestra vida, más allá del puro entretenimiento y esta docuserie recoge el lado más humano mío y de mi familia, lo que hay detrás del personaje y cómo hemos vivido estos dos años llenos de incertidumbre y lleno de transmisión de valores que vivimos y que pueden ser muy aplicables y transladables a muchas personas.

¿Cómo se graba?: Todo empezó cuando me volví a lesionar el pie en Portland y sabía que era una situación desconocida y de riesgo y dificultad, no sabía cómo iba a acabar la cosa. Ahí dijimos ‘vamos a capturar esto’. Ha habido un equipo de producción que hemos contratado pero que no están ahí todo el día, acordamos días. Hay veces que se te olvida que estás grabando y acordamos con Amazon que tuviéramos de expresión pero también de edición por si nos sentíamos incómodos; hemos querido transmitir mucha naturalidad.

¿Alguien te ha dicho que no quería grabar?: Cuando le pides a gente cercana o a rivales con los que has compartido momentos especiales, se busca la manera. Es algo especial, no es cualquier cosa y he tenido la suerte de que todos han querido estar y hacen que este documental sea mucho más rico.

¿Cómo te has sentido tratado por los medios de comunicación?: Muy bien, siempre les he agradecido su labor y su trato, su respeto… es importante que la relación sea de respeto mutuo. Los medios hacen que tengamos la repercusión que tengamos. Lo de las redes lo que han hecho es aumentar el margen de llegada, pero el medio tradicional sigue teniendo u audiencia y su relevancia; se llega a más gente.

¿Cuánto ha influido la mentalidad de Bryant en llegar a los JJOO?: Kobe ha tenido una influencia en mi vida y mi carrera; desde que llegué a Los Angeles mi carrera dio un salto y me fui aprendiendo esa mentalidad ganadora y trabajadora, de ser lo mejor que puedas ser y disfrutar de esos momentos. Parte del título viene del discurso que dio diciendo que lo importante no era el destino, que lo importante es el viaje, disfrutar de cada momento que te acerca a la consecución de las metas. Su influencia ha sido muy importante en mi vida.

¿Por qué ahora enseñas cosas que antes no se veían?: La madurez, el momento… antes era yo y ahora somos una familia y quería mostrar la humanidad y lo que hay detrás del personaje y transmitir una serie de cosas. Es importante ser fiel a la persona y no quedarse anclado en el personaje.

¿Qué te parece lo de Xavi?: Me alegro de ese recibimiento, la afición necesita de estos momentos de alegría, ilusión y esperanza en estos momentos de transición del club; es una grandísimo fichaje.