Pablo Laso, en El Partidazo de COPE: "Me molesta que alguien deje entrever que yo no puedo entrenar"

¿Te sientes raro?: Me siento un poco raro porque llevaba 15-16 años seguidos entrenando; ahora te sientes extraño. Veo bastante deporte

¿Tienes miedo a una depresión?: No, todo lo contrario. Puedo tenerle miedo pero no lo tengo porque estoy mentalmente preparado. Todos los entrenadores necesitan un tiempo. Creo que este parón tiene que ser bueno para mi, para hacer otro tipo de cosas que antes no podía.

¿Ha cambiado tu vida?: Me dijeron los médicos que había que desdramatizar todo. Tú te asustas pero en ningún momento tuve la sensación de que tenía que cambiar mi vida por esto. Tienes que mejorar tu calidad de vida, algo que para los entrenadores de baloncesto es complicado; es una vida que no es sana.

Pablo Laso, en El Partidazo COPE.





¿Habías tenido algun aviso previo?: No, me dolió el pecho, em levanté y se me pasó. No estaba más nervioso esos días. Me dormí y al levantarme llamé al doctor. Me hice unas pruebas y me iba a ir a casa, pero me dijeron que esperara a todas las pruebas. Ahí entras en un protocolo como si te hubiera dado un infarto. El médico del equipo, Miguel Ángel López, se queda jodido y dice que hay que comunicarlo al club. En hora y media tenía a toda la gente llamándome; Randolph fue de los primeros en mandarme un mensaje, me sorprendió. Ahí los médicos estuvieron muy bien, muy profesionales.

¿Cómo es el proceso?: Me voy a mi casa y los médicos me dicen que puedo hacer vida normal. Yo estaba perfectamente.

¿Ahí ves que en el club había desconfianza?: No porque estaba muy centrado en el final de liga, yo pensaba en mi primero, porque si no me hubiera encontrado bien no hubiera ido a entrenar; y solo pensaba en preparar al equipo para el final de liga. Yo decido no dirigir los partidos porque hubiera sido una distracción para el grupo.

¿Cómo fue el despido?

¿Cuándo te llega la primera noticia de que no vas a seguir?: No me ofrecen seguir. Estaba con Herreros preparando al pretemporada; me llama al despacho el que lleva el baloncesto, Juan Carlos Sánchez, y me dice que no voy a seguir. Me dijo que no iba a dirigir más al Real Madrid porque tenía unos informes médicos, pero a mi solo me había visto el cardiólogo de Sanitas y el que me hace el catéter. Nunca vi esos informes médicos. Yo dije que no lo entendía por esa razón, aunque entendiera que podía no seguir. A lo mejor mañana me quieren fichar y un equipo no lo hace y eso me jode. Me dice que no habían pensado nunca en quitarme.

¿No llamas al presidente?: Le mandé un mensaje. Creo que no tengo que llamarle por cada cosa. Si deciden prescindir de mi será por algo, pero no estaba de acuerdo en la razón. El presidente me responde y quedamos en hablar en el futuro. No hemos vuelto a hablar.

Yo tengo la sensación de que la gente ha tenido mucho cariño conmigo, como yo con el club. Varloso muchísimo cómo me ha tratado la gente. ¿Me puedo cabrear?... pero no soy así. Los entrenadores aceptamos que nos pueden echar. Otra cosa es que no entienda el por qué.

¿Lo pasaste muy mal?: Sinceramente, no. Lo paso peor ahora porque veo los partidos de pretemporada, veo que no voy a estar en la Liga, en la Euroliga...

Pablo Laso habría rechazado entrenar al Estrella Roja la próxima temporada.









¿Volvería al Real Madrid?:

¿Si te llama Florentino?: No le puedo guardar ningún rencor al Real Madrid porque me ha dado todo; soy quien soy gracias al Real Madrid. En esta vida hay que ser agradecido. Yo también he dado mucho al Real Madrid. Ahora no volvería; me sobra gente. Hay que hacer las cosas bien, siempre lo he creído, para que las cosas vayan bien.

¿Qué tal tu relación con Chus Mateo?: Bien. Han tenido un comportamiento magnífico.

El médico fue despedido: No quiso darme la baja así como así. No me ha dicho por qué le echaron, ni le he preguntado. Creo que es un daño para el Real Madrid su baja.

¿Querrías un homenaje?: Sería un poco raro, a una persona que has despedido, no le haces un homenaje. El mejor homenaje es la gente. No creo que lo hicieran.... si lo hicieran, no sé qué haría. ¿Si entrenaría al Barcelona....¿Y si me tocara la lotería?.... a Xavi Pascual le hicieron la misma pregunta; yo soy entrenador de baloncesto. Solo me importa pensar en el futuro, no quién me va a llamar.

¿Qué es lo que más te apetece?: Entrenar. Me han llamado pero me lo tengo que tomar con calma. Tiene que ser algo que me ilusione, que es lo más difícil. Hay que valorar todo y ver que sea una buena apuesta.

Dicen que ya te querían echar antes: Yo me dedico a entrenar, no pienso en si me quieren echar.

¿Crees que volverás al Real Madrid?: No lo sé, ojalá volviera al Real Madrid porque la considero mi casa; he estado once años. Siempre pienso que puedo volver. Los partidos los veré por televisión.

Si no hubieras sufrido el infarto, ¿seguirías en el club?: No lo sé, si se mide por los resultados, estoy contento por los resultados que hubo la pasada temporada. Pensaría que el Madrid de baloncesto ha hecho una buena temporada.

¿Las cosas estaban tensas esta temporada?: No; tensos han sido los once años. Una amiga me dijo que veía al equipo mal y le dije "mi trabajo es arreglarlo".

¿Con Herreros estás bien?: Alberto Herreros es amigo mío y durante muchos años hemos trabajado juntos y hemos hecho cosas bien para el Real Madrid. Él es uno de los muchos amigos que tengo ahí. Las relaciones humanas tienen que estar por encima.

¿Ha sido una traición?: Lo único que me molesta es que alguien deje entrever que yo no puedo entrenar. Yo miro hacia delante. Ahora, si alguien piensa en Pablo Laso, me jodería que piense que yo no puedo entrenar.

¿Volverías a trabajar con Chus Mateos?: ¿Por qué no?. Entiendo a las personas y las situaciones de cada uno; no soy de los que creo que el que no hagan esa llamada, dejan de tener valor.