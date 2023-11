Baloncesto/Euroliga.- Crónica del Barça - Valencia Basket, 74-70

El Barça se venga del Valencia Basket

Los de Grimau enderezan la semana europea con un trabajado triunfo en el Palau

El Barça superó (74-70) este viernes al Valencia Basket en la novena jornada de la Euroliga celebrada en el Palau Blaugrana, un choque igualado con desenlace azulgrana en los últimos minutos, para recuperar la senda de la victoria en la máxima competición continental e impedir que los 'taronja' miren hacia arriba.

La cita europea pero nacional en el Palau tenía muchos ingredientes para estar entretenida. Una segunda ración de Euroliga esta semana, con ambos llegados de sendas derrotas, en un intercambio de dominio que auguró desde pronto un final apretado. La batalla del primer tiempo fue por dentro, sin acierto exterior: 1/15 y 2/10 fueron los porcentajes de triple al descanso.

El Barça sacó de inicio una mejor defensa y llevó la delantera por una decena de puntos que menguó en el segundo parcial, el de la reacción y paso al frente de los 'taronja'. Vesley fue el mejor de los locales, aunque hizo la segunda falta pronto, y Willy Hernangómez y Jabari Parker amagaron con una de sus grandes noches.

No fue lo suficiente, y el Valencia dio la cara para dejar en 12 puntos a los de Grimau en el segundo cuarto. Boubacar Toure fue el más valorado en los visitantes hasta ese momento, señal de que la lucha estaba por dentro, mientras que Chris Jones y Stefan Jovic hicieron algo diferente, igual que Nicolás Laprovittola repartiendo las pocas asistencias del partido, para el 37-33 al descanso.

Pases que no llegaron en el ataque visitante, a pesar de que el inicio de cuarto fue de nuevo de los de Mumbrú. El Barça esta vez sujetó el empuje del rival, en un tercer cuarto que resultó un mano a mano entre Damien Inglis y Parker (54-52). La guinda al encuentro fue picante, con bolas calientes que no encontraron a Jones y Brandon Davies, ex del Barça, en los visitantes.

El Barça se escapó después de una revisión de video en contra, pero con una recuperación, que pudo dejar la lesión de Jovic, que remató con un triple de Abrines. Otro de Kalinic, en el peor partido de tres en los catalanes (5/30), supo a sentencia, a pesar de que amagaron los hombres de los últimos minutos de Mumbrú más un López-Arostegui importante tras su larga lesión. La revancha azulgrana, derrotado en Liga por el Valencia hace tres semanas, se consumó con suspense.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BARÇA, 74 - VALENCIA BASKET, 70. (37-33, al descanso).

--EQUIPOS.

BARÇA: Satoransky (9), Laprovittola (7), Kalinic (7), Da Silva (-) y Vesely (17) --quinteto inicial--; Hernangómez (9), Abrines (12), Parker (9), Nnaji (-), Jokubaitis (2), Parra (2).

VALENCIA BASKET: Jones (15), Puerto (2), Claver (3), Ojeleye (8), Reuvers (2) y Toure (4) --quinteto inicial--; López-Arostegui (10), Inglis (13), Pradilla (2), Jovic (6), Davies (5), Ferrando (-).

--PARCIALES: 25-16, 12-17, 17-19, 20-18.

--ÁRBITROS: Rocha, Dragojevic y Bittner. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Palau Blaugrana.