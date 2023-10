Baloncesto.- Stephen Curry y Under Armour lanzan las zapatillas 'Curry 11'

El escolta de Golden State Warriors Stephen Curry y la marca de material deportivo Under Armour presentan la undécima edición de las zapatillas para baloncesto 'Curry 11', que estarán disponibles desde este viernes y, por primera vez, incluyen la tecnología de densidad dual UA Flow que proporciona la máxima comodidad.

Con quince años de carrera a su espalda, Stephen Curry está considerado una de las máximas estrellas de la NBA, con cuatro 'anillos' de campeón y dos veces elegido MVP de la temporada regular y una de la final. Las Curry 11, firmadas por Stephen, es su cuarto lanzamiento con Curry Brand.

Partiendo de un diseño futurista que celebra el Future of Curry y su impacto duradero en la cultura del baloncesto, las Curry 11 hacen gala de un estilo audaz y disruptivo, con la tecnología necesaria para propulsar el rendimiento de los jugadores en la pista.

"Mi colaboración con Under Armour se basa en superar los límites, y eso es exactamente lo que hemos hecho con las Curry 11. Llegar a la undécima edición de una zapatilla firmada es un honor y algo que me ilusiona mucho. Haciendo un guiño al 'Future of Curry', esta zapatilla está diseñada para marcar el tono de lo que traerá Curry Brand esta temporada. Sé que a mí me queda mucho que dar en la pista, y la propia Curry Brand no ha hecho más que empezar", indicó Curry, jugador de baloncesto profesional y presidente de Curry Brand en Under Armour.

Inspirándose en lo que podría deparar un futuro modernizado, este lanzamiento habla del impacto duradero que tendrá Stephen Curry en generaciones futuras de jugadores de baloncesto en todo el mundo durante las décadas venideras, y la infinidad de posibilidades que aguardan a Curry Brand.

El diseño de las Curry 11 también cuenta con una placa segmentada que les ayuda a mantener la estabilidad a lo largo del mediopié y la planta del pie, con mayor flexibilidad en el antepié. La plantilla superior de las Curry 11 ha sido actualizada desde las Curry Flow 10, e incluye ahora la tecnología Warp exclusiva de Under Armour.

En marzo de 2023, Stephen Curry y Under Armour cumplieron más de una década cambiando las reglas del juego juntos y anunciaron una ampliación del contrato a largo plazo y una mayor implicación por parte del jugador en Curry Brand y en el negocio de UA en general.

Desde su creación, Curry Brand ha tenido impacto en más de 75.000 jóvenes del mundo entero, centrándose para ello en tres pilares: lugares, personas y programas. El objetivo es impactar a 100.000 jóvenes para 2025.

Las Curry 11 son el principio del despliegue de calzado de Curry Brand y Under Armour esta temporada. Los modelos Curry 11, Retro y FloTro, traerán de vuelta populares combinaciones de colores y honrarán los momentos más significativos para Stephen Curry.