Washington se impone a Miami; Antetokounmpo sigue imparable; Houston acumula catorce derrotas seguidas

Alec Burks encontró su mejor inspiración en el cuarto periodo y con 17 puntos, de los 20 con los que acabó el partido guió a los New York Knicks al triunfo por 106-99 frente a los Houston Rockets, que sufrieron la decimocuarta derrota consecutiva, la peor racha actual dentro de la competición.

Alec Burks in the 4th quarter... 17 points 5-6 from deep 4 steals What a final 12 minutes from @AlecBurks10 to lead the @nyknicks to victory. pic.twitter.com/ZM2NPLUP6h

Julius Randle se encargó de dirigir el juego interior de los Knicks (9-7) con 16 puntos, 10 rebotes y 9 asistencias, Evan Fournier aportó 19 tantos, mientras que el escolta Immanuel Quickley anotó 13 tantos como sexto hombre de los Knicks.



Christian Wood repitió como el mejor de los desahuciados Rockets con doble-doble de 18 puntos y 12 rebotes que al final no pudieron evitar la derrota del equipo de Houston, que tiene la peor marca de la liga con solo una victoria y 15 derrotas. El único triunfo lo consiguieron en el Toyota Center cuando se impusieron por 124-91 a los Oklahoma City Thunder, el pasado 24 de octubre.

Domantas Sabonis obtuvo un doble-doble de 20 puntos y 10 rebotes como líder del ataque de los Indiana Pacers, que ganaron por 111-94 a los New Orleans Pelicans. El escolta Justin Holiday encestó 17 puntos y el base Malcolm Brogdon consiguió 16 tantos para el equipo de Indiana (7-11).



Por los Pelicans (3-15), el mejor Jonas Valanciunas, que obtuvo un doble-doble de 19 puntos y 13 rebotes, Naji Marshall logró 14 tantos y Brandon Ingram y Kira Lewis consiguieron 12 puntos cada uno. El pívot español Willy Hernangómez encestó seis puntos en seis minutos que le concedió el entrenador de los Pelicans, Willie Green, al anotar 3 de 4 tiros de campo, capturó cinco rebotes y entregó una asistencia.

Bradley Beal aportó 21 puntos y nueve rebotes como líder del ataque de los Wizards de Washington, que derrotaron 103-100 a los Heat de Miami, que vieron rota su racha de cuatro victorias consecutivas. Spencer Dinwiddie y Kentavious Caldwell-Pope encestaron 16 tantos cada uno para el equipo de Washington (11-5).

Por los Heat (11-6) el mejor fue Jimmy Butler, con 29 puntos, pero esta vez no pudo acabar como factor ganador, Tyler Herro agregó 20 y el pívot Bam Adebayo consiguió 15 puntos.

Clint Capela con un doble-doble de 20 puntos y 15 rebotes guió a los Hawks de Atlanta a una clara victoria por 115-105 ante los Charlotte Hornets. Junto a Capela, el base Trae Young aportó otros 19 puntos y Kevin Huerter y Cam Reddish consiguieron 17 puntos cada uno para los Hawks (8-9).



LaMelo Ball aportó 15 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias para los Hornets (10-8) que tuvieron también el apoyo del alero Miles Bridges que brilló con un doble-doble de 35 puntos y 10 rebotes.

Una noche después de derrotar a los Lakers, los Celtics consiguieron un nuevo triunfo de la mano de Jayson Tatum (33 puntos) y Denis Schroder (29 puntos) sobre los Thunder (111-105) que les permite poner en positivo su marca (9-8) después de la séptima victoria en los últimos diez encuentros. Al Horford también brilló con 10 puntos, 11 rebotes y 7 asistencias. Juancho Hernángomez falló sus cinco tiros a canasta y solo sumó un rebote en seis minutos de partido.

El mejor de Oklahoma City (6-10) fue Luguentz Dort con 16 puntos, Josh Giddey sumó 15 puntos y 8 rebotes y Gilgeous Alexander se quedó en 14 tantos.

Nada detiene a Giannis Antetokounmpo que aportó un doble-doble de 32 puntos y 20 rebotes que ayudaron a los Milwaukee Bucks a vencer por 117-108 a los Orlando Magic. Los Bucks ganaron su tercer partido consecutivo y mejoraron su marca a 9-8. Bobby Portis también reivindicó su gran momento de forma con otro doble-doble de 24 puntos y 15 rebotes.

Giannis becomes the first player with 30 points, 20 rebounds and 5 assists in less than 35 minutes since Willie Naulls in 1959! #NBA75@Giannis_An34: 32 points, 20 rebounds, 5 assists, 2 steals, 3 blocks in 30 minutes pic.twitter.com/K208KqDMYv