Victorias sorpresa de Orlando y Portland sobre Bucks y Lakers

Damian Lillard con 34 puntos volvió a encabezar el ataque ganador Trail Blazers de Portland que vencieron por 100-93 a Los Ángeles Lakers en el partido inaugural de la eliminatoria de primera ronda de playoffs de la Conferencia Oeste que disputan al mejor de siete.

Como se esperaba, los Trail Blazers llegaron al partido en mucho mejor forma física y de juego que los Lakers, que confirmaron los graves problemas ofensivos que han mostrado desde que llegaron a la burbuja de Orlando y ni tan siquiera el triple-doble de LeBron James impidió su derrota, en lo que fue la primera aparición de King James con el equipo angelino en los playoffs.

Lillard, que anotó 6 triples de 13 intentos, y estuvo perfecto desde la línea de personal (10-10), se encargó de liderar el ataque de los Trail Blazers que estuvieron siempre al frente del marcador y que acabaron el primer cuarto con ventaja parcial de 36-25 y antes del irse al descanso llegaron a tener hasta 16 tantos de ventaja.

CJ McCollum acabó como segundo máximo encestador de los Trail Blazers al conseguir 21 puntos, mientras que el pívot bosnio Jusuf Nurkic se encargó de aportar un doble-doble de 16 puntos, 15 rebotes y tres asistencias y Carmelo Anthony logró 11 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias.

La labor de Nurkic y del pívot reserva Hassan Whiteside, que aportó otros siete puntos, ocho rebotes y cinco tapones, fue decisiva a la hora de evitar que Anthony Davis pudiese ser factor ganador de los Lakers, a pesar de conseguir un doble-doble de 28 puntos y 11 rebotes. Kyle Kuzma se quedó en 14 puntos y 8 rebotes.

Los Lakers siempre fueron a remolque en el marcador y en el ritmo de juego y de ahí que la aportación de LeBron James, con 23 puntos, 17 rebotes y 16 asistencias no tuviese la recompensa del triunfo.

.@KingJames (23 PTS, 17 REB, 16 AST) becomes the first player in @NBAHistory to record 20+ PTS, 15+ REB, and 15+ AST in a playoff game. #NBAPlayoffspic.twitter.com/Cll1RKVcY0