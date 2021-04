Utah, Phoenix, Los Angeles Clippers y Denver siguen sin ceder a menos de diez jornadas para el final

La lucha por el liderato en la Conferencia Oeste se mantuvo una jornada más con Utah Jazz, Phoenix Suns, Los Angeles Clippers y Denver Nuggets sin ceder terreno y exhibiendo su poder ganador cuando ya faltan menos de 10 partidos para que concluya la temporada regular.

Mientras que en la Conferencia Este, los grandes triunfadores fueron los New York Knicks, que ampliaron su racha ganadora a ocho victorias consecutivas, la mejor que hay actualmente en la NBA, y Miami Heat que busca alcanzar el nivel de juego que le llevó a ser subcampeón de liga la pasada temporada.

Houston Rockets 89 - Utah Jazz 112

El Jazz, a pesar de la baja de su jugador franquicia, el escolta Donovan Mitchell, llegó a Houston y con el base Jordan Clarkson de líder que aportó 22 puntos y el alero australiano Joe Ingles, que aporto otros 21, el líder de la NBA se exhibió al ganar por paliza de 89-112 a los desahuciados Rockets, que tienen la peor marca de la liga.

El Jazz (44-15), que ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos, hicieron que el margen de 23 puntos fuese la victoria más desigual de Utah sobre Houston desde una paliza por 118-91, el 6 de diciembre del 2018.

Philadelphia 76ers 113 - Phoenix Suns 116

Joel Embiid was THIS CLOSE to sending it to OT in incredible fashion. �� pic.twitter.com/gw6eFGiml8 — NBA (@NBA) April 22, 2021

Más complicado tuvieron el triunfo los Suns en su visita al Wells Fargo Center de Filadelfia, donde los esperaban los Sixers, líderes de la Conferencia Este y al final se fueron con un triunfo importante de 113-116, gracias a los 47 puntos combinados que les dieron el veterano base Chris Paul y el escolta hispano Devin Booker.

Paul anotó 28 puntos, incluidos cinco triples, Booker tuvo 19 y el alero Mikal Bridges llegó a los 18 tantos que permitieron a los Suns (42-16) seguir en el segundo lugar de la Conferencia Oeste y líderes de la División Pacífico, con marca de 19-7 de visitantes, la mejor de la NBA.

Toronto Raptors 114 - Brooklyn Nets 103

Aunque Embiid con un doble-doble de 38 puntos y 17 rebotes acabó de líder de los Sixers (39-19), que siguen líderes de la División Atlántico y en el Este después que los Brooklyn Nets (39-20) también perdieron de visitantes por 114-103 ante los Toronto Raptors, al tener de nuevo las ausencias del alero Kevin Durant y el escolta James Harden.

El ala-pívot camerunés Pascal Siakam aportó 27 puntos y nueve rebotes, el alero inglés OG Anunoby anotó 25 tantos y los Raptors dominaron a partir del tercer periodo del partido que les dejó con el cuarto triunfo consecutivo.

El base Kyrie Irving consiguió un doble-doble de 28 puntos, 11 rebotes, ocho asistencias con tres recuperaciones de balón como líder de los Nets, que al final no pudieron evitar la derrota, que les impidió recuperar el liderato de la Conferencia Este.

Los Angeles Clippers 117 - Memphis Grizzlies 105

Los Clippers también siguieron con bajas importantes, pero tuvieron al escolta Luke Kennard, que superó su mejor marca de temporada con 28 puntos y tras remontar 18 tantos los guió al triunfo de 117-105 frente a los Memphis Grizzlies.

La victoria fue la tercera consecutiva de los Clippers (42-19) y la décima en 11 partidos pese a las ausencias de sus titulares, los aleros Kawhi Leonard (molestias en un pie) y Paul George, junto al base y Reggie Jackson, que tuvieron día de descanso.

Portland Trail Blazers 105 - Denver Nuggets 106

25 PTS, 9 REB, 5 AST from Jokic helps the @nuggets outlast Portland for their 4th straight W! #MileHighBasketballpic.twitter.com/JdefBJeugv — NBA (@NBA) April 22, 2021

Como algo que ya se ha convertido en familiar, el pívot serbio Nikola Jokic volvió a ser el jugador decisivo y salvador de los Nuggets al aportar 25 puntos, incluidos tres tiros libres claves en la recta final del partido que ganaron de visitantes por 105-106 a los Portland Trail Blazers.

El ala-pívot Michael Porter Jr. mantuvo también la condición de jugador sorpresa ganador y con 17 puntos, todos en el primer cuarto, también ayudó a lo que fue la cuarta victoria consecutiva de los Nuggets (38-20), que siguen cuartos en la Conferencia Oeste.

A pesar de la derrota de su equipo, el base Damian Lillard, que aportó 22 puntos con los Trail Blazers, tras conseguir un triple en el primer cuarto superó a Jason Kidd en el décimo puesto en la lista de triples de todos los tiempos de la NBA.

Lillard también se unió a Oscar Robertson como los únicos dos jugadores en la historia de la NBA con más de 1.500 puntos y más de 400 asistencias en cada una de sus primeras nueve temporadas.

New York Knicks 137 - Atlanta Hawks 127

También los Knicks presumieron de tener la racha mayor ganadora que hay actualmente en la liga, ocho triunfos seguidos, aunque tuviesen que llegar a la prórroga para imponerse 137-127 a los Atlanta Hawks, gracias al doble-doble del ala-pívot Julius Randle (40 puntos y 10 rebotes).

Los Knicks, con marca de 33-27 continúan en el cuarto puesto de la Conferencia Este y están a dos juegos y medios de los Milwaukee Bucks (35-22), que son terceros y descansaron.

Mientras que los Hawks (32-27), aunque perdieron y se lesionó el base titular Trae Young, se mantienen líderes de la División Sudeste y quintos en la Conferencia Este.

San Antonio Spurs 87 - Miami Heat 107

18 PTS, 7 REB, 11 AST from @JimmyButler guides the @MiamiHEAT to their 3rd win in a row! pic.twitter.com/NnjoVnqZam — NBA (@NBA) April 22, 2021

Sus rivales más directos vuelven a ser el Miami Heat (31-28), que tuvieron al pívot Bam Adebayo (23 puntos) y el alero Jimmy Butler (18 tantos, 11 asistencias) como líderes que los guiaron al triunfo de visitantes (87-107) ante los San Antonio Spurs, tercero seguido.

Dallas Mavericks 127 - Detroit Pistons 117

El base esloveno Luka Doncic aportó un doble-doble de 30 puntos y 10 rebotes, el pívot letón Kristaps Porzingis agregó 19 tantos y los Dallas Mavericks derrotaron 127-117 a los Detroit Pistons para cortar racha de cuatro derrotas consecutivas en su campo y seguir líderes en la División Sudoeste con marca de 31-26).

Washington Wizards 118 - Golden State Warriors 114

Mientras que el base Russell Westbrook silenció a Stephen Curry al lograr su vigésimo séptimo triple-doble (14 puntos, 20 rebotes, 10 asistencias), 173 de profesional, y los Washington Wizards ganaron 118-114 a Golden State Warriors, su sexto triunfo seguido.

Otros marcadores de la noche

En otros resultados de la jornada, Cleveland ganó 121-105 a Chicago, Indiana derrotó 122-116 a Oklahoma City y Sacramento venció 128-125 a Minesota, equipo con la segunda peor marca de la liga.