Sobre la bocina, DeAndre Ayton pone el 2-0 en la final de Conferencia a favor de los Suns

Los Phoenix Suns mantuvieron el 'factor cancha' en la final de la Conferencia Oeste tras imponerse por un ajustado 104-103 a Los Angeles Clippers y poner el 2-0 en la serie, gracias a una espectacular canasta sobre la bocina del pívot DeAndre Ayton.

JAE CROWDER INBOUNDS IT TO DEANDRE AYTON FOR THE DUNK TO PUT THE @SUNS UP 2-0!#ThatsGame#NBAPlayoffs#WeAreTheValleypic.twitter.com/ltuQI6lxNl