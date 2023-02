Siakam, Fox y Anthony Edwards sustituyen a Curry, Durant y Williamson en el All-Star

Anthony Edwards, De'Aaron Fox y Pascal Siakam estarán finalmente en el All-Star de la NBA, que se disputará el 19 de febrero en la ciudad estadounidense de Salt Lake City, en sustitución de los lesionados Stephen Curry, Kevin Durant y Zion Williamson.

La NBA anunció este viernes las sustituciones y señaló en un comunicado que la titularidad de los tres jugadores lesionados será asumida por Joel Embiid, Lauri Markkanen y Ja Morant. La presencia de Edwards, de los Minnesota Timberwolves, y Siakam, de los Toronto Raptors, en el All-Star, aunque sea gracias a las lesiones, permitirá acallar las críticas que la NBA había recibido por no incluir inicialmente a los dos jugadores.

The updated #NBAAllStar player pool ??



For up-to-date news, info, highlights and MORE head to the 2023 NBA All-Star Hub on the NBA App!



??https://t.co/Hsbws0F17apic.twitter.com/Y8zOcq4H4p