Ricky Rubio recupera la sonrisa 380 días después

Tras una espera de 380 días y un largo proceso de rehabilitación tras su lesión de cruzado, el español Ricky Rubio volvió este jueves a competir en la NBA y lo hizo con diez minutos de calidad y anotando 9 puntos en el partido ganado por su equipo, los Cleveland Cavaliers, en el campo de los Portland Trail Blazers (119-113).

El base de El Masnou, de 32 años, salió de un túnel en el que entró el 28 de diciembre de 2021, cuando se lesionó en un partido contra los New Orleans Pelicans, y sus compañeros le dedicaron este jueves unas camisetas especiales con el lema: "Los caminos difíciles llevan a destinos bonitos".

Ricky Rubio with his first bucket of the season!



Welcome back, @rickyrubio9 ?? pic.twitter.com/95Zx4AIGWO