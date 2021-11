Regreso de Ibaka con triunfo; los Suns, imparables; victorias de Lakers, Bulls y Warriors

Serge Ibaka regresó este domingo con Los Angeles Clippers tras su breve periplo en la G League y los angelinos derrotaron por 97-91 a los Dallas Mavericks, que por tercer partido seguido no contaron con el lesionado Luka Doncic.

Ibaka jugó 12 minutos saliendo desde el banquillo y consiguió 6 puntos (2 de 8 en tiros), 4 rebotes y un robo frente a 2 pérdidas de balón.

El pívot hispano-congoleño volvió el 7 de noviembre ante los Charlotte Hornets, tras más de cinco meses sin jugar por una lesión en la espalda, y también disputó dos días el partido ante los Portland Trail Blazers.

Sin embargo, Ibaka le pidió después a su entrenador, Ty Lue, ir temporalmente con los Agua Caliente Clippers de la liga de desarrollo G League para poder sumar más minutos y continuar con su puesta a punto.

En el bando contrario, Doncic fue duda hasta última hora e incluso estuvo calentando en el Staples Center antes del partido, pero finalmente el esloveno se perdió su tercer encuentro seguido (tres derrotas consecutivas de los Mavericks).

No fue la mejor noche de juego e imagen para el alero estrella LeBron James que fue expulsado en el tercer periodo del partido que su equipo de Los Angeles Lakers al final ganaron de visitantes con remontada por 116-121 ante los Detroit Pistons.

James fue expulsado al inicio del tercer cuarto después de golpear en la cara al pívot Isaiah Stewart, de los Pistons, que como consecuencia sufrió un corte en la cara.

Una vez que volvió la calma el domingo por la noche, Detroit (4-12) cerró fuerte el tercer cuarto y ganaba por 99-84 rumbo al cuarto periodo.

Pero los Lakers reaccionaron con Westbrook y Davis que aportaron anotaciones superiores a los 10 puntos en el cuarto periodo e hicieron la diferencia.

Westbrook fue decisivo al aportar 15 puntos, seis asistencias y cinco rebotes en el cuarto periodo con un juego de ataque imparable por parte de los Pistons, que además dejaron de mover el balón y generar canastas.

La victoria permitió a los Lakers ponerse con marca de 9-9 y tenerla positiva por primera vez en lo que va de temporada. Los veteranos, el ala-pívot Carmelo Anthony llegó a los 18 puntos como reserva de los Lakers y el pívot Dwight Howard, que también salió del banquillo, consiguió otros 13, incluidos dos triples, su mejor marca como profesional.

El escolta Jordan Poole mantuvo su inspiración encestadora lo que le permitió llegar a los 33 puntos y lideró el ataque de los Golden State Warriors que ganaron por 119-104 a los Toronto Raptors.

Jordan - 33 PTS. 10-13 FG, 8-11 3FG

Andrew - 32 PTS, 12-20 FG, 6-8 3FG



First pair of Dubs teammates since 2019 to each drop 30+ points in the same game.



ROLL THE TAPE ??? pic.twitter.com/5K7QbNSjjQ