50 puntos de Jayson Tatum meten a los Celtics en el play-off

Boston Celtics se han metido en los 'playoffs' de la NBA, donde toparán con los poderosos Brooklyn Nets, después de imponerse a Washington Wizards (118-110) en el 'play-in' en la Conferencia Este.

De la mano de un imperial Jayson Tatum (50 puntos), muy bien ayudado por Kemba Walker (29), los Celtics fueron netamente superiores y se apropiaron de la séptima posición de la Conferencia Este para topar en las eliminatorias con los Nets de Kevin Durant, James Harden y Kyrie Irving.

