40 puntos de Irving y doble-doble de Ibaka en una noche con victorias para los favoritos en la NBA

Buen comienzo de la segunda mitad de la temporada de la NBA con triunfos para los equipos favoritos que encabezaron los líderes de división Sixers de Filadelfia, Suns de Phoenix y Bucks de Milwaukee, mientras que los Nets de Brooklyn también destacaron se colocaron del lado de los ganadores, al igual Los Angeles Clippers.

El alero Tobias Harris anotó 24 puntos y los Sixers derrotaron a domicilio por 105-127 a los Bulls de Chicago, a pesar de las ausencias de sus dos jugadores estrellas, el pívot camerunés Joel Embiid y el base australiano Ben Simmons, ambos sometidos a los protocolos de salud y seguridad Covid-19 de la NBA.

Con Harris de líder, los Sixers tenían más que suficiente para llevarse la victoria que les permite colocar su marca en 25-12 y seguir líderes de la División Atlántico y de la Conferencia Este.

El escolta hispano All-Star Devin Booker, aunque se perdió el Partido de las Estrellas, regresó recuperado de la lesión de la rodilla izquierda y con 35 puntos lideró a los Suns a vencer de visitantes por 121-127 a los Trail Blazers de Portland y conseguir la quinta victoria consecutiva.

Los Suns (25-11) se mantienen como líderes de la División Pacífico y segundos en la Conferencia Oeste al tener la mejor racha ganadora que hay actualmente en la NBA.

El ala-pívot griego Giannis Antetokounmpo volvió dominante del Partido de las Estrellas, donde ganó el premio de Jugador Más Valioso (MVP), con el Team LeBron, y con un triple-doble también le dio a los Bucks la victoria por paliza de 134-101 a los Knicks de Nueva York, que sufrieron la peor derrota de la temporada.

Antetokounmpo regresó de la exhibición que dio en Atlanta el pasado domingo para dar otra ante los seguidores de los Bucks tras conseguir su quinto triple-doble de la temporada con una aportación de 24 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias en apenas 29 minutos que estuvo en la pista.

El equipo de Milwaukee (23-14) han ganado siete de sus últimos ocho partidos y siguen de líderes destacados de la División Central y terceros en la Conferencia Este.

�� 40 POINTS on 23 SHOTS for KYRIE ��@KyrieIrving and the @BrooklynNets have won 11 of 12. pic.twitter.com/p4LNkrEkhe