Palizas de Lakers, Nets y Bucks; los Clippers se vengan de los Nuggets

DENVER NUGGETS, 108 - LOS ÁNGELES CLIPPERS, 121

El duelo entre los Denver Nuggets de Facundo Campazzo y Los Ángeles Clippers de Serge Ibaka se saldó a favor de los segundos a pesar de que el equipo californiano jugó los últimos seis minutos sin su principal hombre, Kawhi Leonard, que se tuvo que retirar tras un encontronazo con Ibaka. Leonard dejó la pista sangrando por la boca tras recibir un codazo de su compañero de equipo cuando luchaban por un rebote al final del partido.

Tras la remontada protagonizada la temporada pasada por los Nuggets contra los Clippers, cuando los de Denver se convirtieron en el primer equipo en superar un 1-3 para ganar la serie 4-3 y pasar a la final de la Conferencia Oeste, el partido se presentaba como una revancha ya que era la primera vez que los dos equipos se enfrentaban desde entonces.

Y los Clippers salieron a la cancha dispuestos a señalar que hay que contar con ellos. Pau George firmó 23 puntos, 5 rebotes y 9 asistencias y Kawhi Leonard se fue hasta los 21 puntos, 5 rebotes y 7 asistencias. Además, Nico Batum aportó 13 puntos y 10 rebotes y Serge Ibaka logró 15 puntos, 2, rebotes, 2 asistencias y 1 tapón.

Al final, Jokic fue el máximo anotador del partido, con 24 puntos a los que añadió 9 rebotes y 10 asistencias. Jamal Murray consiguió otros 24 puntos y Will Barton anotó 15 tantos. Facundo Campazzo jugó 3 minutos en los que perdió un balón.

LOS ÁNGELES LAKERS, 138 - DALLAS MAVERICKS, 115

LeBron James y Anthony Davis unieron fuerzas en la cómoda victoria de Los Ángeles Lakers sobre los Dallas Mavericks de Luka Doncic, quien no pudo llevar a su equipo al triunfo en el partido más destacado de la jornada especial de la NBA por el día de Navidad.

Marc Gasol, que el martes tuvo un debut poco afortunado con el equipo angelino, se mostró muy activo en la pintura con 9 rebotes y también sumó 2 puntos en los 19 minutos que disputó. El pívot español salió de nuevo en el quinteto inicial. James (22 puntos, 10 asistencias y 7 rebotes) y Davis (28 puntos, 8 rebotes y 5 asistencias) lideraron a unos Lakers imparables que se anotaron su primera victoria de la temporada gracias también a los 18 puntos de Denis Schroder y los 22 de Montrez Harrell

Por su parte, Doncic estuvo excelente con 27 puntos (9 de 19 en tiros), 7 asistencias y 4 rebotes, pero se quedó muy solo en el ataque de unos Mavericks que han empezado la temporada con el pie izquierdo tras perder sus dos primeros partidos. Josh Richardson y Trey Burke lograron 17 tantos cada uno.

BOSTON CELTICS, 95 - BROOKLYN NETS, 123

Otra exhibición encestadora de Kyrie Irving y Kevin Durant dio a los Nets de Brooklyn el triunfo a domicilio por 123-95 ante los Celtics de Boston, en el tercer partido de la jornada especial del Día de Navidad, de la NBA.

Irving, que dominó en todas las facetas del juego en los 33 minutos que estuvo en la pista del TD Garden, anotó 37 puntos, incluidos siete triples de 10 intentos, repartió ocho asistencias y capturó seis rebotes. Por su parte Durant llegó a los 29 puntos y Caris LeVert aportó otros 10 tantos para los Nets (2-0).

Jaylen Brown con 27 puntos, ocho rebotes y tres asistencias, fue el líder del ataque de los Celtics (1-1), mientras que el ala-pívot Jayson Tatum llegó a los 20 tantos como segundo máximo encestador, pero no tuvo su mejor inspiración encestadora al fallar 13 de los 22 tiros de campo que hizo.

Horas antes que diese comienzo el partido, los Celtics informaron de que el legendario exjugador y entrenador del equipo de Boston, K.C. Jones, quien ganó 12 títulos de liga con el equipo, había fallecido a los 88 años, sin que se diesen a conocer las causas de su deceso. Toda la familia de la NBA, encabezada por el comisionado Adam Silver, expresaron su tristeza tras conocerse el fallecimiento de Jones.

MILWAUKEE BUCKS, 138 - GOLDEN STATE WARRIORS, 99

Khris Middleton anotó 31 puntos, incluidos seis triples de ocho intentos, y encabezó la exhibición encestadora de los Bucks de Milwaukee, que vencieron por 138-99 a los Warriors de Golden State, en el segundo partido del Día de Navidad en la NBA. Giannis Antetokoumpo, se encargó de dominar el juego interior de los Bucks al aportar un doble-doble de 15 puntos, 13 rebotes y repartir cuatro asistencias.

El equipo de Golden State, que llegaba de haber perdido en la jornada inaugural ante los Nets de Brooklyn por otra paliza de 125-99, no mejoró en su juego. Los Warriors han sido superados por 65 puntos en sus primeros dos partidos, el segundo total más alto en la historia de la NBA en dos encuentros, solo superados por los 71 tantos de los Clippers de la temporada 1987-88.

Stephen Curry anotó 19 puntos, mientras que el novato James Wiseman, número dos del Draft, volvió a ser la nota positiva de los Warriors al llegar a los 18 tantos y 8 rebotes y puso tres tapones. Andrew Wiggins consiguió 12 puntos y Brad Wanamaker anotó 11. Los Warriors siguieron sin Draymond Green, que se perdió el segundo partido consecutivo debido a las molestias que sufre en el pie derecho.

MIAMI HEAT, 111 - NEW ORLEANS PELICANS, 98

Duncan Robinson aportó 23 puntos, incluidos siete triples, al frente del ataque de los Heat de Miami, que vencieron po 111-98 a los Pelicans de Nueva Orleans en el primer partido del Día de Navidad de la NBA. Goran Dragic volvió a ser el sexto jugador de los Heat al conseguir 18 puntos y nueve asistencias y Bam Adebayo logró otros 17 tantos.

