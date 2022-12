Noche de sorpresas: Heat, Lakers y Rockets ganan en las canchas de Boston, Milwaukee y Phoenix

Milwaukee Bucks, 129 - Los Ángeles Lakers, 133

La séptima victoria en los últimos nueve encuentros de estos Lakers al alza llegó ante los poderosos Bucks de un gran Giannis Antetokounmpo (40 puntos y 7 rebotes) que, además, contaron con el debut este curso y tras su lesión de Khris Middleton (17 puntos y 7 asistencias). Serge Ibaka no disputó un solo minuto y ni siquiera estuvo entre los convocados.

What a performance by Anthony Davis.



44 PTS

10 REB

4 AST

3 BLK

W pic.twitter.com/iF0JZrZgQG — NBA (@NBA) December 3, 2022

Intensos y muy concentrados de principio a fin, los angelinos doblegaron a Milwaukee de la mano de un extraordinario Anthony Davis (44 puntos y 10 rebotes), LeBron James (28 puntos, 8 rebotes y 11 asistencias) y Russell Westbrook (15 puntos, 7 rebotes y 11 asistencias). La noche fue particularmente especial para LeBron, que superó a Magic Johnson y ahora es el sexto jugador en la historia de la NBA con más asistencias.

Boston Celtics, 116 - Miami Heat, 120

Los Heat rompieron la racha de cinco triunfos seguidos de los Celtics con una victoria en la prórroga después de que Jaylen Brown forzara el tiempo extra para los locales con un espectacular triple desde el centro de la pista.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Jimmy Butler (25 PTS, 15 REB, 3 AST) came up CLUTCH in the Heat overtime win! pic.twitter.com/euBYdr4qrd — NBA (@NBA) December 3, 2022

En su regreso tras lesión, Jimmy Butler (25 puntos y 15 rebotes) fue clave para unos Heat que suman cuatro triunfos en cinco partidos mientras que el mejor de los Celtics fue Brown con 37 puntos y 14 rebotes.

Brooklyn Nets, 114 - Toronto Raptors, 106

Con un incontestable 41-17 en el primer cuarto, los Brooklyn Nets sentaron muy rápido las bases de su cómoda victoria ante los Toronto Raptors para encadenar su cuarto triunfo seguido. Kyrie Irving (27 puntos) fue el máximo anotador de los neoyorquinos y Pascal Siakam (24 puntos y 7 rebotes) encabezó a los canadienses. El español Juancho Hernangómez jugó 16 minutos en los Raptors y logró 3 puntos y 6 rebotes.

Memphis Grizzlies, 117 - Philadelphia 76'ers, 109

Ja Morant (28 puntos y 8 rebotes) se puso al frente de los Memphis Grizzlies para vencer a unos Philadelphia 76ers en los que volvió a brillar Joel Embiid (35 puntos, 11 rebotes y 8 asistencias). El español Santi Aldama destacó en Memphis con 13 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias en 22 minutos.

Phoenix Suns, 121 - Houston Rockets, 122

La sorpresa de la jornada la protagonizaron los Houston Rockets, colistas del Oeste (ahora el 'honor' le corresponde a los San Antonio Spurs) y que se deshicieron a domicilio del mejor equipo de su conferencia, los Phoenix Suns.

Jalen Green led the Rockets to the W tonight with 30 PTS ?? pic.twitter.com/dkjZAuY7aS — NBA (@NBA) December 3, 2022

Jalen Green (30 puntos) fue el héroe de la remontada de los Rockets (25-36 en el último cuarto mientras que los Suns, que sumaban seis victorias seguidas, no pudieron anotarse el encuentro pese al recital de Devin Booker (41 puntos y 8 asistencias) y a que tuvieron hasta cuatro tiros en los últimos treinta segundos para adjudicarse el triunfo. Usman Garuba disputó 11 minutos con los Rockets y consiguió un punto, un rebote y una asistencia.

Golden State Warriors, 119 - Chicago Bulls, 111

Jordan Poole (30 puntos) fue el faro de los Golden State Warriors, que sumaron su cuarta victoria en cinco partidos al superar a unos Chicago Bulls que solo han ganado uno de sus últimos cuatro duelos.

Jordan Poole in the Warriors W:



?? 30 PTS

?? 7 3PM pic.twitter.com/P9ysX6KyJg — NBA (@NBA) December 3, 2022

Nikola Vucevic (23 puntos y 11 rebotes) fue el mejor de unos Bulls en un partido en el que no destacaron en la puntería ni Stephen Curry (19 puntos con 6 de 16 en tiros, 11 rebotes y 6 asistencias) ni DeMar DeRozan (16 puntos con 4 de 15, 6 rebotes y 7 asistencias).

Utah Jazz, 139 - Indiana Pacers, 119

Los Utah Jazz derrotaron con claridad a los Indiana Pacers en un encuentro entre dos de los equipos revelación de este curso. Lauri Markkanen (24 puntos y 13 rebotes) fue el mejor de los seis integrantes de los Jazz por encima de los 10 puntos mientras que los Pacers también presumieron de espíritu colectivo con Myles Turner (18 puntos) al frente de un grupo de siete jugadores con dobles dígitos en anotación.

Atlanta Hawks, 117 - Denver Nuggets, 109

Los Denver Nuggets llegaban lanzados a Atlanta tras cuatro triunfos seguidos, pero fueron derrotados por unos Hawks que, sin el lesionado Trae Young, se encomendaron a Dejounte Murray (34 puntos y 8 asistencias). Nikola Jokic rozó el triple-doble para los Nuggets (24 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias).

Dejounte Murray was hooping tonight in the Hawks' W:



34 PTS

3 REB

8 AST

4 3PM pic.twitter.com/9IdxjxPY0b — NBA (@NBA) December 3, 2022

Cleveland Cavaliers, 107 - Orlando Magic, 96

Se impuso la lógica en Cleveland, donde los Cavaliers sumaron su séptima victoria en los últimos nueve partidos ante unos Orlando Magic que no levantan cabeza y que acumulan siete derrotas seguidas. Donovan Mitchell (34 puntos) impulsó a los Cavaliers mientras que los Magic se dejaron guiar por el número uno del último draft, Paolo Banchero (22 puntos).

San Antonio Spurs, 99 - New Orleans Pelicans, 117

Solo hay un equipo con una racha más triste que los Orlando Magic, los San Antonio Spurs, que encadenaron su décima victoria consecutiva al caer ante los New Orleans Pelicans de un soberbio Zion Williamson (30 puntos, 15 rebotes y 8 asistencias).

Another big statline from Zion in the Pelicans' win:



30 PTS, 15 REB, 8 AST, 2 STL pic.twitter.com/EE274doSSa — NBA (@NBA) December 3, 2022

Devin Vassell (25 puntos) fue el referente de unos Spurs sin esperanzas para esta temporada más allá del puesto que puedan alcanzar en el draft para reclutar al codiciado Victor Wembanyama. El español Willy Hernangómez no tuvo hueco en la rotación de Nueva Orleans.

Charlotte Hornets, 117 - Washington Wizards, 116

De 22 puntos ganaban los Charlotte Hornets en el tercer cuarto, pero hasta el final sudaron para doblegar a unos Washington Wizards que tuvieron varias ocasiones, pero no culminaron su remontada (ninguno de los dos equipos metió ni un solo punto en los últimos dos minutos y medio). Terry Rozier (25 puntos y 8 asistencias) y Bradley Beal (33 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias) guiaron a Hornets y Wizards, respectivamente.