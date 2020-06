Nikola Jokic da positivo por coronavirus

El pívot Nikola Jokic, de los Nuggets de Denver, informó al equipo que dio positivo por coronavirus mientras se encontraba en Serbia, su país de origen, lo que le ha obligado a retrasar el regreso a Estados Unidos para iniciar allí los entrenamientos de cara al reinicio de la temporada regular.

Aunque los Nuggets no han dado a conocer la información de manera oficial, varios medios periodísticos locales la confirmaron y señalaron que Jokic no tendrá hasta, al menos una semana, la autorización para porder salir del país y regresar a Denver.

Jokic, que dio positivo la pasada semana y fue asintomático, ya ha sido noticia durante la suspensión de la competición después de haber perdido más de 15 kilogramos de peso y mostrar un físico completamente transformado. Esta temporada, Jokic, de 25 años, ha promediado 20,2 puntos, 10,2 rebotes y 6,9 asistencias.

