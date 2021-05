Nikola Jokic, Joel Embiid y Stephen Curry pelearán por el MVP de la NBA

El base Stephen Curry, de los Golden State Warriors, y los pivots, el serbio Nikola Jokic, de los Denver Nuggets, y el camerunés Joel Embiid, de los Philadelphia Sixers, fueron elegidos como finalistas al premio de Jugador Más Valioso (MVP) de la temporada regular 2020-21 en la NBA.



Las tres opciones más votadas para cada uno de los principales premios del final de temporada de la NBA: MVP, Jugador Defensivo, Novato, Sexto Hombre, Jugador de Mayor Progreso y Entrenador del año, fueron anunciados en "Inside The NBA" de TNT.



Para Curry conseguir el premio le permitirá alcanzar un reconocimiento histórico, porque sería su tercero como profesional, que lo convertirían en uno de los nueve jugadores en la historia de la NBA en ganar al menos tres premios MVP, empatándolo con Magic Johnson, Larry Bird y Moses Malone.



Mientras que Jokic y Embiid lograrían su primer galardón desde que llegaron a la NBA y también sería la primera vez que un pívot recibiese el reconocimiento desde que lo consiguió Shaquille O'Neal en el 2000 con Los Ángeles Lakers.



Curry, de 33 años, se convirtió en el jugador de mayor edad en liderar la NBA en puntos desde Michael Jordan, promediando 32 por partido mientras se recuperaba de perderse todos menos cinco encuentros el año pasado para disputar 63 esta temporada. El base All-Star hizo posible que los Warriors llegasen al torneo de play-in de la poderosa Conferencia Oeste, como octavos clasificados.



Jokic tuvo una de las mejores temporadas ofensivas en la historia de la liga, promediando 26,4 puntos; 10,8 rebotes y 8,3 asistencias mientras tenía un 57 por ciento de acierto en los tiros de campo, el 39 de triples y el 87 desde la línea de personal. Su aportación durante toda la temporada permitió a los Nuggets acabar en el tercer lugar de la Conferencia Oeste y le convierten en el favorito a conseguir el premio.



Embiid tuvo la mejor temporada de su carrera al conseguir promedios de 28,5 puntos; 10,6 rebotes; 2,8 asistencias y 1,4 tapones por partido con los Sixers, a los que ayudó a conseguir la mejor marca de la Conferencia Este.

Otro hombre alto y europeo, el pívot francés Rudy Gobert, de los Utah Jazz, ganador de dos premios al Jugador Defensivo del Año, es finalista en ganar un tercero esta temporada, acompañado por el base australiano de los Sixers Ben Simmons y el ala-pívot de los Warriors, Draymond Green, el ganador en la edición del 2017.



Un trío de bases formado por LaMelo Ball de los Charlotte Hornets, Anthony Edwards de los Minnesota Timberwolves y Tyrese Haliburton de los Sacramento Kings, encabezaron la votación para el Novato del Año.



Mientras que dos de los compañeros de equipo de Gobert en los Jazz como son el alero australiano Joe Ingles y el base Jordan Clarkson acabaron como los finalistas para el premio de Sexto Jugador junto al veterano base de los New York Knicks, Derrick Rose.



El compañero de equipo de Rose, el ala-pívot Julius Randle, es uno de los tres finalistas para el Jugador con Mayor Progreso, junto con otros dos número cuatro, Jerami Grant, de los Pistons de Detroit, y Michael Porter Jr, compañero de Jokic, en los Nuggets.



El entrenador de Randle, Tom Thibodeau, que ganó el premio al Entrenador del Año en el 2011, tiene la oportunidad de ganarlo una década después. Thibodeau, junto al entrenador de los Phoenix Suns, Monty Williams, y al de los Jazz, Quin Snyder, son los finalistas que aspirarán a conseguir el premio.

