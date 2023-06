Jokic, MVP de las Finales: "Cuando eres bueno, necesitas fracasar; y cuando fracasas, vas a arreglarlo"

La NBA ya tiene su MVP de las Finales. El serbio Nikola Jokic ha sido elegido este lunes como mejor jugador de la serie, después de liderar a los Denver Nuggets hacia el primer anillo de su historia contra los Miami Heat y rozar un triple doble de media en la postemporada.



Los Nuggets, que ganaron la serie de las Finales por 4-1 tras la victoria por 94-89 en casa contra los Heat, tuvieron como jugador estrella a un Jokic que aportó 28 puntos, 16 rebotes y 4 asistencias. El serbio lideró los playoffs de la NBA por puntos anotados (600), rebotes (269) y asistencias (190) y es MVP de las Finales tras ser elegido dos veces consecutivas mejor jugador de la temporada regular, en 2021 y 2022.

El pívot ha recibido el premio de MVP de las Finales de las manos del comisionado de la NBA, Adam Silver, quien destacó que el serbio es el primero en recibir este galardón tras la muerte de Bill Russell, el legendario jugador de los Boston Celtics que falleció el pasado agosto a los 88 años y al que está dedicado el trofeo.

Silver consideró que Russell estaría feliz de saber que el MVP de las Finales es un pívot, como lo fue él. De esta forma, Jokic se convierte en el primer pívot en ganar el premio al mejor jugador de la serie desde que lo hiciera Shaquille O'Neal en 2002.

El serbio intercambió unos sentidos abrazos con sus familiares, presentes en la Ball Arena de Denver, antes de acudir a recoger el premio. "Creemos en nosotros mismos, en nuestra relación. Los trofeos son importantes, pero nuestra relación va más allá, seguirá incluso después de que terminen nuestras carreras", manifestó Jokic al recibir el MVP.

La estrella de los Nuggets confesó: "Si quieres éxito, necesitas ser malo para luego ser bueno. Luego,cuando eres bueno, necesitas fracasar. Y entonces, cuando fracasas, vas a arreglarlo". Además, su entrenador, Michael Malone, alabó al pívot y consideró que "demostró una vez más que es el mejor jugador de la NBA".