La NBA da vía libre al consumo de marihuana

La NBA y la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto (NBPA) han llegado a un acuerdo para aprobar un nuevo convenio colectivo, que incluirá un nuevo torneo de temporada, han anunciado ambas asociaciones este sábado.

"La NBA y la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto han llegado a un acuerdo provisional sobre un nuevo convenio colectivo, pendiente de ratificación por los jugadores y los gobernadores de los equipos", se lee en un comunicado. "Los detalles específicos se darán a conocer una vez que se finalice una hoja de términos", añaden.

ESPN Reporting with @TimBontemps and @BobbyMarks42 with details on the new NBA, NBPA seven-year labor agreement: https://t.co/WeEikNcW5v