Milwaukee, Golden State y Brooklyn no pueden con Cleveland, Toronto y Orlando sin sus estrellas

Milwaukee Bucks, 90 - Cleveland Cavaliers, 119

Ricky Rubio logró un doble-doble de 15 puntos y 10 asistencias para motorizar la ofensiva de los Cleveland Cavaliers, quienes se impusieron a los Milwaukee Bucks, sin sus principales estrellas por 90-119. Los Cavaliers (19-12), fueron liderados por Sedi Osman con 23 puntos, Darius Garland aportó 22 tantos y Kevin Love otros 15.

Los campeones defensores de la NBA jugaron con las bajas de sus principales estrellas, Giannis Antetokounmpo (protocolo de salud contra el covid), Khris Middleton (lesión en la rodilla izquierda) y Jrue Holiday (descanso). Jordan Nwora, con 28 puntos y 11 rebotes, fue el principal hombre en el partido por los Bucks (19-13).

Brooklyn Nets, 93 - Orlando Magic, 100

Los Orlando Magic no perdieron la oportunidad de imponerse a unos Brooklyn Nets, adolecidos por la ausencia de sus principales estrellas, debido al protocolo de salud de la NBA y que fueron superados 93-100. El pívot Robin López terminó con un doble-doble de 20 puntos y 10 rebotes y Garry Harris encestó 17 puntos con ocho rebotes, complementando el ataque de los Magic (6-25).

Brooklyn (21-9) intentó dar pelea colocando el balón en las manos de Patty Mills, quien anotó 23 puntos, siendo acompañado por Cam Thomas y David Duke Jr, con 18 puntos y el veterano Blake Griffin con 17. La última estrella que perdieron los Nets fue Kevin Durant, que se unió al protocolo de salud, bajo el cual ya se encontraban James Harden, De'Andre Bembry, LaMarcus Aldridge, Bruce Brown, Paul Millsap, Jevon Carter y James Johnson.

Boston Celtics, 114 - New York Knicks, 107

Josh Richardson salió desde el banco y brindó el empuje ofensivo que necesitaban los Boston Celtics para derrotar 114-107 a los New York Knicks. Richardson anotó 27 puntos, Jayson Tatum logró 25 puntos y nueve rebotes y Jaylen Brown encestó 23 para complementar la ofensiva por el equipo de Boston (15-15).

Richardson: 27 PTS

Tatum: 25 PTS

Brown: 23 PTS



The @celtics trio of @J_Rich1, @jaytatum0 and @FCHWPO combine for 75 in their win ? pic.twitter.com/rK6g4GEM0s — NBA (@NBA) December 19, 2021

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Los exjugadores de los Celtics, Evan Fournier, con 32 tantos y Kemba Walker, con 29 unidades, fueron el principal soporte de la ofensiva de los Knicks (13-17). Los Celtics no tuvieron disponible al español Juancho Hernangómez, en cuarentena por el protocolo de salud de la NBA.

Toronto Raptors, 119 - Golden State Warriors, 100

Fred VanVleet anotó 27 puntos y repartió 12 asistencias en una noche en la que los Golden State Warriors dieron descanso a su estrella Stephen Curry, para que los Raptors de Toronto vencieran por 119-100. Scott Barnes (21 tantos y 8 rebotes) y Precious Achiuwa (17 puntos) fueron el complemento perfecto para la victoria de los Raptors (14-15).

?? 27 PTS, 7 REB, 12 AST, 3 STL, 6 3PM ??@FredVanVleet does a little bit of everything to propel the @Raptors to the win! pic.twitter.com/JtZypevB82 — NBA (@NBA) December 19, 2021

Jonathan Kuminga aprovechó la ausencia de Curry, para anotar 26 tantos y ser el líder en puntos de su equipo. Además de Curry, los Warriors (24-6) no contaron con Draymond Green, por molestias en la cadera derecha, ni con Andre Iguodala, lesionado en la rodilla derecha, ni con Andrew Wiggins, también con problemas en su rodilla izquierda.

Oklahoma City Thunder, 104 - Los Ángeles Clippers, 103

Shai Gilgeous-Alexander encestó un triple cuando sonaba la bocina para terminar el partido y le dio la victoria por 104-103 a Oklahoma City Thunder sobre Los Ángeles Clippers. Gilgeous-Alexander terminó con 18 puntos, pero Lugentz Dortz con 29 puntos fue el principal soporte ofensivo, Además, Josh Giddey aportó 18 rebotes y 10 asistencias para Oklahoma (9-19).

Los Clippers (16-14) que sufrieron la baja de su estrella, Paul Geoge, se sustentaron en la labor de Luke Kennard que se fue de este duelo, con 27 tantos y siete asistencias.

Utah Jazz, 103 - Washington Wizards, 109

Tras caer en sus cuatro partidos anteriores, Bradley Beal anotó 37 puntos para que los Washington Wizards se impusieran 103-109 en su visita a los Utah Jazz. Beal asumió la responsabilidad de enderezar el barco y encestó 13 de sus 24 intentos al aro para dar el triunfo a Washington (16-15).

Donovan Mitchell terminó con 32 para Utah (20-9), que tuvo a Gobert con 19 rebotes y 11 puntos y a Bojan Bogdanovic con otros 18 puntos.

Detroit Pistons, 108 - Houston Rockets, 116

Los Houston Rockets ahondaron el mal momento que viven los Detroit Pistons, quienes cayeron en casa 108-116, empatando la marca de derrotas consecutivas en una temporada para la franquicia, con 14 y acumulando la peor marca de la temporada en la NBA. Christian Wood anotó 21 unidades para liderar el ataque de los Rockets (10-20), quienes también contaron con 18 puntos del veterano Eric Gordon.

Por Detroit (4-24), Cade Cunningham logró un doble-doble de 21 puntos y 11 asistencias, mientras Saddiq Bey fue el máximo anotador del partido, con 23 puntos, los cuales adornó con cuatro rebotes y tres asistencias.