La maldición de los españoles en Portland: de Fernando Martín a Pau Gasol

Los Portland Trail Blazers son el equipo de la NBA por el que más españoles han pasado. Hasta cinco han pisado las pistas de la franquicia de Oregon. Fernando Martín fue el primero, seguido de Sergio 'El Chacho' Rodríguez, Rudy Fernández, Víctor Claver; y por último Pau Gasol, quien ha anunciado este miércoles en sus redes sociales que deja de formar parte del equipo.

Pau Gasol ha sido cortado a sus 39 años por Portland y en sus redes ha adelantado que la recuperación de su lesión en el pie izquierdo no va por el camino deseado y asegura que pondrá "toda su energía" para poder volver a jugar al baloncesto lo antes posible. La duda que deja en el aire es su posible presencia en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio con la Selección Española de Baloncesto.

El anuncio de que ya no formará parte de la plantilla de la franquicia estadounidense se produjo en un vídeo de poco menos de dos minutos en el que el internacional español reconoce que, seis meses después de ser intervenido quirúrgicamente de una fractura de estrés en el hueso navicular de su pie que le impidió jugar los playoffs de la NBA con Milwaukee y el Mundial de China con la selección española, la evolución no es la deseada, lo que ha motivado su salida del equipo.

Con motivo de la salida de Pau Gasol del equipo, hemos decidido hacer un repaso a los españoles que han pasado por la franquicia:





Fernando Martín



Fue el primer español y el segundo europeo en llegar a la NBA, en 1986. No fue Portland quien escogió a Fernando en el draft, sino los New Jersey Nets. Martín dejó de ser jugador del Real Madrid para cruzar el charco y cumplir un sueño, jugar en la mejor liga de baloncesto del mundo. Su entrenador en los Blazers, Mike Schuler no confiaba mucho en él y no le dio el protagonismo que merecía y en 1987 se acordó su vuelta a España. El madrileño volvió al Real Madrid para jugar otra temporada hasta que en diciembre de 1989 falleció en un accidente de coche. Tenía 27 años.





Sergio Rodríguez

PORT6. Portland (EEUU), 05/03/09.- El base español de los Portland Trail Blazers Sergio Rodríguez celebra la canasta conseguida por su equipo ante los Indiana Pacers disputado anoche en el Rose Garden, de Portland, correspondiente a la temporada regular de la NBA. Los Trail Blazers de Portland vencieron 107-105 a los Pacers de Indiana. EFE/Jaime ValdezJaime Valdez



El 'Chacho' llegó a la NBA en 2006, elegido en el draft por Phoenix Suns y posteriormente traspasado a Portland. Formó parte del equipo hasta 2009. Tampoco tuvo éxito el jugador canario en la franquicia de Oregon, donde no entró mucho en la rotación del entrenador, que confiaba más en el juego de Jarrett Jack, el primer base del equipo. Era el tercero en la rotación de esa posición. Después pasó por los Sacramento Kings, los New York Knicks, volvió a la ACB para jugar con el Real Madrid; y regresó de nuevo a la NBA en 2016, para disputar una temporada con los Philadelphia 76ers

Rudy Fernández

PORT06 PORTLAND (EEUU), 11/01/09.- El escolta reserva español de los Portland Trail Blazers, Rudy Fernández (d), anota una canasta durante el partido que su equipo jugó anoche frente a los Golden State Warriors, en la ciudad del estado de Oregón. EFE/TOM TREICKTom Treick



El jugador balear llegó a la NBA en 2008 para cumplir su sueño con los Blazers. Quizá sea Rudy, el jugador español que mejores estadísticas ha conseguido, consiguiendo en su temporada de rookie el récord de triples de un jugador de primer año. Nadie había conseguido tantos en su primera temporada. Stephen Curry destrozó su marca cuando llegó a la NBA en 2009. Rudy Fernández, además, participó en el concurso de mates del All Star Game de 2009, celebrado en Phoenix. En 2011 Rudy fue fichado por el Real Madrid pero finalmente jugó la temporada con Denver Nuggets hasta 2012, donde regresó a Madrid hasta hoy.

Víctor Claver

BAK03 - LOS ÁNGELES (EE.UU.), 28/12/2012.- Victor Claver de los Trail Blazers de Portland juega contra los Lakers de Los Ángeles hoy, viernes 28 de diciembre de 2012, durante su partido en el Staples Center en Los Ángeles, California (EE.UU.). EFE/ ARMANDO ARORIZOARMANDO ARORIZO



El valenciano llegó a Portland en 2012 procedente del Pamesa Valencia. El alero no pudo disfrutar de muchos minutos y en 2015 dejó la franquicia para volver a Europa y llegar al Khimki ruso. No fue capaz de romper la maldición de los españoles en los Trail Blazers.



Pau Gasol es el último que ha llegado a la franquicia de Oregon y es el único que no ha disputado ni un solo minuto. Cabe la posibilidad de una recuperación antes de lo previsto y Portland, dependiendo de la decisión que tome Pau, escoja de nuevo al jugador catalán para su plantilla.