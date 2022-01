Los Warriors pinchan sin Curry; Boston Celtics cae sobre la bocina; Los Grizzlies aplastan a los Pistons

Los New York Knicks se impusieron por 108-105 a los Celtics gracias a un triple que salió de la mano del alero RJ Barrett instantes antes de que sonase la bocina del final del partido para frustración de los jugadores de Boston. La canasta de Barrett fue el punto final a una noche en la que los Celtics llegaron a estar 25 puntos arriba en el marcador en segundo cuarto. Pero los de Boston dejaron escapar la victoria en los últimos minutos del último cuarto. Los Knicks nunca estuvieron por delante en el marcador hasta que faltaban 2 minutos para el final, cuando un triple de Evan Fournier colocó un 99-98 en el marcador.

Fournier, que consiguió el récord de puntos de su carrera, finalizó como el máximo anotador del partido con 41 puntos (10 de 14 triples) y 8 rebotes. Su compañero Julius Randle anotó 22 puntos y 8 rebotes. Jayson Tatum fue el máximo anotador de los Celtics con 36 puntos y 9 asistencias.

Los Grizzlies arrollaron sin contemplaciones a los Detroit Pistons por 118-88 en un partido en el que los de Memphis alcanzaron una ventaja de 31 puntos en el último cuarto. Los de Memphis acumulan ya siete victorias consecutivas. El base de los Grizzlies, Ja Morant, fue el máximo anotador con 22 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias. Seis jugadores de Memphis anotaron más de 10 puntos y el pívot Steven Adams sumó 14 rebotes. En los Pistons, el más destacado fue el suplente Saben Lee, con 14 puntos.

Pinchazo de los Warriors en Nueva Orleans ante los Pelicans donde el equipo de San Francisco perdió por 101-96. Los Warriors no pudieron contar con su estrella, el base Stephen Curry, que sufrió una lesión en el músculo cuádriceps de su pierna izquierda. Además de Curry, el equipo de San Francisco jugo en cuadro tras sufrir las bajas de Draymond Green, Klay Thompson, Juan Toscano-Anderson y James Wiseman.

32 PTS | 11 REB | 6 AST@B_Ingram13 was in a groove for the @PelicansNBA ! pic.twitter.com/5vBmKon1wI