Los Suns ganan el primer partido de las Finales ante los Bucks

Los Phoenix Suns de Chris Paul y Devin Booker ganaron el pasado martes el primer partido de las Finales de la NBA (118-105) ante unos Milwaukee Bucks en los que regresó Giannis Antetokounmpo tras perderse los dos últimos encuentros por lesión.

Paul, que a sus 36 años debutó en las Finales de la NBA, sumó 32 puntos, 9 asistencias y 4 rebotes para los Suns, mientras que Booker aportó 27 puntos y 6 asistencias.



Por parte de los Bucks, Khris Middleton fue el principal referente ofensivo con 29 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias. Antetokounmpo se había perdido los dos últimos encuentros ante los Atlanta Hakws en la final de la Conferencia Este (4-2 para los Bucks) por una lesión en la rodilla. Fue duda hasta última hora para el primer partido de las Finales, pero al final la estrella griega acabó jugando y ofreció un rendimiento notable: logró 20 puntos (6 de 11 en tiros, 7 de 12 desde la línea de personal), 17 rebotes y 4 asistencias en 35 minutos sobre la cancha.



Los Suns parecieron contar con un punto más de energía y lucidez que sus rivales a lo largo del encuentro, quizá por el descanso adicional que tuvieron antes de afrontar estas Finales. Los de Phoenix despacharon a Los Angeles Clippers en la final de la Conferencia Oeste hace casi una semana (4-2), mientras que los Bucks solo tuvieron dos días de descanso ya que no cerraron su serie ante los Hawks hasta el pasado sábado. Los Suns, que nunca han ganado el título de la NBA, no habían jugado unas Finales desde 1993, cuando el equipo comandado por Charles Barkley cayó ante los Chicago Bulls de Michael Jordan.





Antetokounmpo confía en hacer cambios para poder frenar a Paul y Booker

Tras la derrota de su equipo en el primer partido de las Finales ante los Phoenix Suns, hizo autocrítica y pidió un esfuerzo extra para frenar a Chris Paul y Devin Booker."Tenemos que seguir poniéndoselo difícil a los dos, tan difícil como sea posible", dijo en rueda de prensa tras el encuentro. Además, apuntó que tendrán que ver el partido para ver en que aspectos pueden mejorar como equipo. "Ojalá que podamos hacer ajustes para el segundo partido y ponérselo más difícil a los dos", señaló.

Listen in to Giannis Antetokounmpo's Game 1 postgame presser.#NBAFinals presented by YouTube TVhttps://t.co/v44NazytkV — NBA (@NBA) July 7, 2021





Pese a haberse perdido dos partidos por lesión, Antetokounmpo, dijo que se había encontrado bien físicamente y agregó con cautela que espera ir mejorando según pasan los días. "No puedo predecir el futuro. Quizá me despierte mañana y mi rodilla esté hinchada. Pero ojalá me despierte mañana y esté bien. Ojalá que dentro de dos días (para el segundo partido) esté bien y pueda salir y competir", indicó.

Por otro lado, Antetokounmpo se mostró "feliz" por haber llegado hasta las Finales y dijo que esto es resultado del trabajo duro del equipo durante toda la temporada.



El segundo partido de las Finales entre Suns y Bucks se disputará el próximo jueves también en Phoenix.