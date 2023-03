Los Sixers se colocan segundos en el Este; Memphis mete en problemas a los Warriors

Memphis Grizzlies, 133 - Golden State Warriors, 119

En el que debería ser su último partido sin Ja Morant, que cumplió su octavo partido de sanción por publicar un vídeo en directo con un arma en un local nocturno, los Grizzlies tumbaron a los Warriors impulsados por 31 puntos de Jaren Jackson y 26 de Desmond Bane. Tyus Jones dio una valiosa aportación con 13 puntos y 14 asistencias y Santi Aldama firmó 4 puntos, 3 rebotes, 1 asistencia y 1 tapón.

Big night for JJJ in the Grizzlies W ??



31 points

7 rebounds

3 assists

4 blocks



For more, download the NBA app:

— NBA (@NBA) March 19, 2023

Los Warriors sufrieron su undécima derrota consecutiva fuera de casa y tienen un balance de tan solo siete victorias en 29 partidos disputados lejos de San Francisco. Jonathan Kuminga fue el máximo anotador para los vigentes campeones con 24 puntos en una noche en la que Stephen Curry no pasó de los 16 puntos.

Utah Jazz, 118 - Boston Celtics, 117

Los Celtics desperdiciaron 19 puntos de ventaja en el segundo período y cayeron en el campo de los Utah Jazz, lo que les hizo perder la segunda posición del Este a favor de los 76ers. Eso sí, el revés de los Miami Heat en Chicago les dio la clasificación matemática para los 'playoffs'.

WALKER KESSLER GAME-WINNING BLOCK ??



WALKER KESSLER GAME-WINNING BLOCK ??

Jazz complete the 19-point comeback at home! — NBA (@NBA) March 19, 2023

El finlandés Lauri Markkanen firmó un doble doble de 28 puntos y 10 rebotes para unos Jazz que se colocaron novenos en el Oeste, en puestos de 'play-in'. Para los Celtics, Jaylen Brown anotó 25 puntos y Jayson Tatum no pasó de los 15, con cuatro de doce en tiros de campo.

New York Knicks, 116 - Denver Nuggets, 110

Jalen Brunson regresó tras tres partidos de baja y fue el mejor de los Knicks con 24 puntos en el triunfo, con remontada de trece puntos en el tercer período, contra unos Nuggets que han perdido cuatro de sus últimos cinco partidos. El serbio Nikola Jokic se quedó a un paso del triple doble con 24 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias.

Indiana Pacers, 121 - Philadelphia 76'ers, 141

Los 76ers sellaron su octavo triunfo consecutivo y se colocaron como segundos de la Conferencia Este impulsados por Joel Embiid y Tyrese Maxey, con 31 puntos cada uno, en un partido en el que James Harden estuvo de baja por un problema en el pie izquierdo. Los Pacers no pudieron competir sin Tyrese Haliburton, Bennedict Mathurin ni Chris Duarte. Su mejor anotador fue Aaron Nesmith, con 25 puntos.

Joel Embiid is the first player in Sixers history to drop 30+ points in 9 straight games.



Tonight: 31 PTS, 7 REB, 7 AST ??



— NBA (@NBA) March 19, 2023

Los Ángeles Clippers, 108 - Orlando Magic, 113

Los Clippers, sin Kawhi Leonard, interrumpieron su racha de cuatro victorias consecutivas al caer en casa contra los Orlando Magic ante los 28 puntos de Markelle Fults, quien firmó la mejor actuación de su carrera, y los 27 puntos y 12 rebotes de Wendell Carter Junior. A los Clippers no les bastaron los 30 puntos de Paul George ni el doble doble de 16 puntos y 16 rebotes de Ivica Zubac.

Markelle Fultz and Wendell Carter Jr. showed out in the Magic W ??



Fultz:

28 PTS (career-high), 6 REB, 4 AST, 4 STL



Carter Jr:

— NBA (@NBA) March 18, 2023

Chicago Bulls, 113 - Miami Heat, 99

Los Bulls prolongaron su buen momento de forma y sumaron su cuarta victoria en los últimos cinco partidos, liderados por 24 puntos y 10 asistencias de DeMar DeRozan. Lo hicieron un día después de ganar a los Timberwolves en un partido vibrante decidido tras dos prórrogas. El equipo de Chicago es ahora décimo, en puestos de 'play-in', mientras que los Heat (38-34) ocupan la séptima plaza. Jimmy Butler fue el mejor de Miami con 24 tantos.

Washinghton Wizards, 118 - Sacramento Kings, 132

Domantas Sabonis volvió a flirtear con el triple doble con 30 puntos, 9 rebotes y 10 asistencias y guió a los Kings en el triunfo sobre los Wizards pese a los 33 puntos de Kyle Kuzma. Los Kings mantienen el pulso con los Grizzlies, con los que comparten la segunda posición del Oeste. Los Wizards bajaron a la undécima posición, fuera de los puestos de 'play-in'.

Domantas Sabonis dropped a near triple-double in the Kings win ??

30 PTS, 9 REB, 10 AST



30 PTS, 9 REB, 10 AST



For more, download the NBA app:

— NBA (@NBA) March 19, 2023

Toronto Raptors, 122 - Minnesota Timberwolves, 107

Todavía sacudidos y con poca gasolina tras la derrota en una doble prórroga sufrida 24 horas en el campo de los Bulls, los Timberwolves cayeron en el campo de los Raptors ante los 28 puntos de Fred VanVleet y los 27 de Pascal Siakam. Los Raptors se aferraron a los 'play-in' y son actualmente (35-36), tras tres victorias consecutivas. Naz Reid lideró a Minnesota con 22 tantos.