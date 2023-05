Los Raptors se reúnen con Sergio Scariolo

Sergio Scariolo puede hacer historia en la NBA. El técnico italiano, actual entrenador de la Virtus de Bolonia y de la selección española, podría ocupar la próxima temporada uno de los 30 banquillos de la competición, concretamente el de los Toronto Raptors, franquicia en la que ya ejerció como preparador ayudante de Nick Nurse desde 2018 a 2021.

Según informan medios italianos, Scariolo se habría reunido este jueves en el hotel Majestic de Bolonia, con permiso de la Virtus, con Masai Ujiri, presidente de los Raptors, y Bobby Wester, mánager general del equipo canadiense. El seleccionador español está entre los candidatos ser el entrenador en jefe de Toronto en la campaña 2023/2024. Le conocen bien y él al equipo.

The Toronto Raptors traveled to Bologna for an interview with Sergio Scariolo, as reported by Il Carlino, Corriere di Bologna, and confirmed by Repubblica.



