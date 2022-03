Los Nets se vengan de James Harden; Curry le gana el duelo de MVP'S a Jokic

Con todo en contra en la previa (el ambiente hostil, el polémico regreso de Ben Simmons a Filadelfia y un rival lanzado), los Brooklyn Nets sacaron pecho con una espectacular victoria a domicilio ante unos Philadelphia 76ers que no estuvieron a la altura.

Kevin Durant (25 puntos, 14 rebotes y 7 asistencias), Kyrie Irving (22 puntos) y Seth Curry (24 puntos) lideraron a unos Nets arrolladores de principio a fin (56 % acierto de sus tiros y 18 triples) y que ya ganaban de 24 puntos en el segundo cuarto.

KD & Kyrie were locked in from tip-off, scoring 11 points a piece in the 1st quarter to lead the @BrooklynNets to the wire-to-wire victory! #NetsWorld Kevin Durant: 25 PTS, 14 REB, 7 AST, 2 STL Kyrie Irving: 22 PTS, 4 REB, 5 AST, 2 BLK, 5 3PM pic.twitter.com/Y9ln3lPl9E

Joel Embiid (27 puntos con 5 de 17 en tiros, y 12 rebotes) destacó en unos Sixers muy decepcionantes (32,3 % en tiros de campo y 18 pérdidas de balón). James Harden que volvía a verse las caras con sus excompañeros tuvo una floja actuación con solo 11 puntos con 3 de 17 en tiros, 6 rebotes y 5 asistencias.

Los Golden State Warriors le dieron la vuelta a un encuentro que perdían por 14 puntos en el tercer cuarto y se acabaron imponiendo a los Denver Nuggets gracias a una excelente segunda mitad de los visitantes (42-62).

Stephen Curry (34 puntos y 9 rebotes) fue el máximo anotador de los Warriors aunque Jordan Poole (21 puntos y 7 asistencias) fue fundamental en la victoria de su equipo con dos enormes triples en el último minuto.

Steph Curry went off for 24 points in the second-half to lead the @warriors to the win while also passing the 20,000 career points mark! #DubNation@StephenCurry30: 34 PTS, 9 REB, 2 STL, 5 3PM pic.twitter.com/WbKdD63l7U