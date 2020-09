Los Lakers de LeBron James vuelven diez años después a la final de la Conferencia Oeste

LeBron James cumplió su primer objetivo de llevar a Los Ángeles Lakers a la final de la Conferencia Oeste por primera vez desde el 2010 después de vencer este sábado por 119-96 a los Rockets de Houston en el quinto partido de semifinales. El triunfo permitió a los Lakers ganar 4-1 la serie al mejor de siete y acabó con la sequía más larga en la historia de la franquicia angelina en cuanto a su presencia en la final del Oeste.

LeBron James también volverá a un final de conferencia por primera vez desde 2018, una espera a la que tampoco estaba acostumbrado después de haber disputado 10 durante su carrera, repartidas en seis con los Cavaliers de Cleveland y cuatro con los Heat de Miami. Es la novena vez que King James llega a esta ronda en las últimas 10 temporadas; la única ausencia fue la temporada pasada en su primer año en los Lakers cuando debido a una lesión suya el equipo no se clasificó para la postemporada.

Esta vez estuvo en plenitud de forma y fue el líder indiscutible de los Lakers al aportar un doble-doble de 29 puntos, 11 rebotes, siete asistencias, dos recuperaciones de balón y puso un tapón.

LBJ propels LAL to WCF! ✨@KingJames' 29 PTS, 11 REB, 7 AST help the @Lakers win Game 5 and advance to the Western Conference Finals!#LakeShow#NBAPlayoffspic.twitter.com/P9zHPgCu0g