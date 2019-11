Los Lakers ganan en Memphis y siguen liderando el Oeste; LaVine se exhibe en Charlotte con 49 puntos

MINNESOTA TIMBERWOLVES, 98 - PHOENIX SUNS, 100

Devin Booker estuvo cerca de lograr un triple-doble para los Suns de Phoenix, que vencieron 100-98 a los Timberwolves de Minnesota, al quedarse en 35 puntos, 12 rebotes y 9 asistencias. Phoenix (8-7) jugó sin Ricky Rubio por problemas en la espalda. Kelly Oubre Jr. fue el otro hombre clave de los Suns al anotar 25 puntos y capturar 11 rebotes.

Los Timberwolves (8-8) fueron dirigidos en la cancha por el dominicano Karl Anthony Towns que anotó 31 puntos y capturó 17 rebotes, el reserva Keita Bates-Diop obtuvo 22 puntos y Andrew Wiggins agregó 21.





CHARLOTTE HORNETS, 115 - CHICAGO BULLS, 116

El jugador de los Bulls de Chicago Zach LaVine aportó 49 puntos tras anotar 13 triples en la ajustada victoria de su equipo por 115-116 a los Hornets de Charlotte. A pesar de su victoria los Bulls continúan con marca perdedora y pusieron sus registro de temporada en 6-11. Coby White sumó 28 puntos y Wendell Carter Jr. aportó 17 tantos y 11 rebotes.

Por los Hornets (6-11) Terry Rozier consiguió 28 puntos, Marvin Williams obtuvo 21, Devonte Graham terminó con 18 puntos y 10 asistencias y Bismarck Biyombo con 11 puntos y 12 rebotes. Willy Hernángomez no jugó por decisión del técnico de los de Charlotte.

