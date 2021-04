Los Celtics arruinan la mejor noche de Marc Gasol con los Lakers; Curry y Ayton lideran a Warriors y Suns

La paciencia y la confianza puesta en el joven pívot bahameño Deandre Ayton comienza a dar sus frutos a los Phoenix Suns que volvieron a aprovechar su aportación para lograr un triunfo más. Ayton reivindicó un partido más su condición de ser un número uno del draft y con un doble-doble de 26 puntos y 11 rebotes lideró a los Suns al triunfo por 122-114 ante los Sacramento Kings, que sufrieron la novena derrota consecutiva.

El pívot de apenas 22 años, que impuso una vez más su poder dentro de la pintura, comienza a darle la razón a los directivos de los Suns que en el 2018 lo consideraron fundamental en la reconstrucción del equipo. Ante los Kings acabó siendo el factor decisivo en la victoria de los Suns, que tienen la segunda mejor marca de la liga (40-15), y se han convertido en la gran revelación de la temporada.

Junto a Ayton, el escolta Devin Booker llegó a los 23 tantos y los Suns ganaron el décimo partido consecutivo de locales, la mejor racha actual que hay en la NBA. El base All-Star, Chris Paul, factor positivo en el desarrollo de Ayton, volvió a brillar en la dirección del juego al conseguir un doble-doble de 13 puntos y 11 asistencias.

El base D'Aaron Fox fue el mejor de los Kings (22-34) con 27 puntos y 8 asistencias. Tuvo el apoyo de Buddy Hield con 24 puntos y de Delon Wright que firmó 16 tantos desde el banquillo.

Stephen Curry, mantuvo su mejor inspiración encestadora y consiguió 33 puntos como líder de los Golden State Warriors que se impusieron de visitantes 101-119 a los Cleveland Cavaliers y volvieron a tener marca positiva. Curry alargó a nueve partidos seguidos su racha de haber anotado al menos 30 puntos. En los tres partidos anteriores, acertó 29 triples, un récord de la NBA, y promedia 38,2 tantos por encuentro durante esta racha.

La consistencia encestadora de Curry ha permitido a los Warriors también llegar a los cuatro triunfos consecutivos -la mejor de la temporada- y ponerse con marca positiva de 28-28, novenos en la Conferencia Oeste. Andrew Wiggins agregó 23 puntos y el mexicano Toscano se fue hasta los 20 puntos.

Los Cavaliers (20-35) fueron comandados por Collin Sexton con 20 puntos y Darius Garland, que aportó 20 puntos y 7 asistencias. Jarrett Allen brilló bajo los tableros con 17 puntos y 14 rebotes.

El escolta Jaylen Brown encestó cuatro de sus 40 puntos en el último minuto y los Celtic superaron su propio colapso tras desperdiciar gran parte de los 27 tantos de ventaja con los que llegaron al cuarto periodo para al final llevarse el triunfo de visitantes por 113-121 ante los diezmados Lakers de Los Angeles

Brown convirtió 13 de sus 14 primeros tiros a canasta y acabó con tres triples, pero se quedó a dos tantos de su récord personal con los Celtics, que ganaron el quinto triunfo consecutivo y el octavo en los últimos 11 encuentros gracias también a sus nueve rebotes. Payton Pritchard logró 15 puntos, los mismos que Marcus Smart.

