Los Bucks boicotean los Playoffs como protesta por el racismo y la NBA suspende la jornada

La NBA ha decidido posponer toda la jornada de 'playoffs' prevista para este jueves tras el boicot de Milwaukee Bucks en su partido frente a los Orlando Magic, el quinto de la serie, al no comparecer como protesta a las brutales acciones policiales en los Estados Unidos.

La jornada comenzó con sorpresa en la 'burbuja de Orlando' cuando los Bucks no saltaron a la pista. Su rival calentaba con normalidad, pero el conjunto de Miklwaukee seguían en el vestuario. A falta de cuatro minutos para la disputa del choque, los jugadores de los Magic decidieron ingresar en la caseta ante la ausencia de rival.

"La NBA y la Asociación de Jugadores ha decidido hoy -a raíz de los acontecimientos sucedidos en el Milwaukee Bucks-Orlando Magic- posponer los tres encuentros que iban a celebrarse: Houston Rockets-Oklahoma City Thunder y Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers. El quinto partido de cada serie será reprogramado", indicó la organización en un comunicado.

Por su parte, los Bucks reivindicaron su ausencia a través de estas palabras: "Es un gran desafío tener una apreciación y un deseo de querer un cambio. Querer algo diferente y mejor en Kenosha, Milwaukee y Wisconsin y luego salir a jugar", justificaron su ausencia.

FUCK THIS MAN!!!! WE DEMAND CHANGE. SICK OF IT