LeBron James: "Morey no fue educado, hay que tener cuidado con lo que decimos"

La estrella de Los Ángeles Lakers LeBron James ha opinado que el manager general de los Houston Rockets, Daryl Morey, estaba mal informado sobre cuál sería la reacción al 'tuit' eliminado que envió en apoyo de los manifestantes en Hong Kong y ha avisado de que "hay que tener cuidado" con lo que dicen personas como ellos, de tanta relevancia pública.

"Solo estoy hablando del 'tuit' en sí. Nunca se conocen las ramificaciones que pueden ocurrir. Y todos vimos lo que hizo. No solo lo hizo para nuestra liga, sino para todos nosotros en Estados Unidos, también para la gente en China. Y a veces hay que pensar que las cosas que se dicen pueden causar daño no solo a uno mismo, sino a muchas personas. Creo que es un buen ejemplo", dijo James.

Poco después de hacer su declaración, el alero recurrió a Twitter para ofrecer una aclaración. "Déjenme aclarar la confusión. No creo que haya ninguna consideración por las consecuencias y ramificaciones del 'tuit'. No estoy discutiendo la sustancia. Otros pueden hablar de eso. Creo que la gente necesita entender lo que un 'tuit' o una declaración pueden hacer a los demás. Y creo que nadie se detuvo y consideró lo que sucedería. Podría haber esperado una semana para enviarlo", opinó sobre la actuación de Morey.

"No quiero entrar en una pelea con Daryl Morey, pero creo que no fue educado sobre la situación en cuestión y habló. Y mucha gente podría haber sido perjudicada no solo financiera, sino física, emocional o espiritualmente. Hay que tener cuidado con lo que 'tuiteamos', decimos y hacemos. Tenemos libertad de expresión, pero eso también puede traer cosas negativas", advirtió.

Además, la crisis de la NBA con China, surgida tras el tuit que publicó el gerente general de los Rockets de Houston, Daryl Morey, generó un duro enfrentamiento dialéctico entre el comisionado Adam Silver y los jugadores de Los Angeles Lakers y Nets de Brooklyn que estuvieron de gira por el país asiático.

De acuerdo a varias fuentes periodísticas, incluida la cadena de televisión ESPN, Silver sostuvo una tensa reunión con los jugadores de ambos equipos cuando llegó a Shanghai procedente de Japón, donde hizo las primeras declaraciones sobre el asunto.

Durante la reunión varios jugadores destacados expresaron su frustración al haber percibido que estaban siendo involucrados en la disputa entre la NBA y China, y dijeron que no estaban contentos de que en China los periodistas les pidieran su opinión, sin que en realidad conozcan a fondo el asunto.

Los jugadores también creen que debería ser el propio comisionado el que dé a conocer todo el desarrollo de la crisis y encabece las discusiones con las autoridades chinas. La relación entre la liga y China se vio interrumpida de manera radical tras conocerse el pasado 4 de octubre un tuit de Morey en el que apoyaba las manifestaciones antigubernamentales en Hong Kong.

Aunque luego Morey borró el tuit y se disculpó, el dueño de los Rockets, Tilman Fertitta, denunció su contenido y declaró que el equipo de Houston "no era una organización política" y que su gerente general no habló por la organización. De inmediato, China, a través de la federación de baloncesto que preside el expívot Yao Ming, cortó todo tipo de relación profesional con ellos.

Durante la reunión con los jugadores, siempre de acuerdo a las fuentes que hablaron con ESPN, se le preguntó directamente a Silver si algo le pasaría a Morey, ya que varios jugadores dijeron que creían que si uno de ellos le hubiera costado a la NBA millones de dólares de pérdidas por un tuit, con toda seguridad habría repercusiones en su contra. Silver defendió su "derecho" a la "libertad de expresión" individual.

El mercado chino es el más importante que tiene la NBA en el extranjero, con más de 500 millones de telespectadores, que vieron al menos un partido durante la pasada temporada. Tras el incidente, los funcionarios chinos cortaron un acuerdo de cooperación con los Rockets y la cadena de televisión estatal de China canceló los planes de transmitir los partidos.

Mientras tanto, los entrenadores Gregg Popovich, de los Spurs de San Antonio, y Steve Kerr, de los Warriors de Golden State -que ha alabado la manera como Silver está gestionando la crisis-, fueron acusados duramente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por no denunciar públicamente a China debido a la crisis generada con la NBA y por "hablar mal" todo el tiempo de su propio país.