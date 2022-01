Los Lakers, cerca de obrar el milagro; San Antonio da la sorpresa de la noche; Willy Hernangómez se sale

Phoenix Suns, 134 - Minnesota Timberwolves, 124

Devin Booker (29 puntos y 9 asistencias) y Chris Paul (21 puntos, 10 asistencias y 14 rebotes) lideraron una noche más a unos Phoenix Suns temibles y cada vez más lanzados que, en esta ocasión, doblegaron a unos Minnesota Timberwolves muy dignos.

? @CP3 goes for 21 PTS, 10 REB and 14 AST as the @Suns win their NBA-leading 9th game in a row! pic.twitter.com/ALaD2eShMA — NBA (@NBA) January 29, 2022





Anthony Edwards (27 puntos y 10 asistencias) y el estadounidense de ascendencia dominicana Karl-Anthony Towns (23 puntos y 9 rebotes) encabezaron a unos Wolves que sufrieron el acierto de los Suns desde el triple (20 de 39).

Atlanta Hawks, 108 - Boston Celtics, 92

Tras una primera mitad de temporada muy decepcionante, los Atlanta Hawks parecen decididos a darle la vuelta a su situación y esta noche consiguieron su sexta victoria seguida al derrotar a los Boston Celtics.

Trae Young (21 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias) y John Collins (21 puntos y 9 rebotes) guiaron a estos Hawks que ya se acercan a las posiciones de playoffs en el Este, mientras que en los Celtics el más destacado fue Jaylen Brown (26 puntos y 12 rebotes).

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Charlotte Hornets, 117 - Los Ángeles Lakers, 114

El mejor Russell Westbrook de la temporada (35 puntos, 16 de ellos en el último cuarto) se quedó a punto de darle a Los Angeles Lakers una épica remontada a domicilio en un partido ante los Charlotte Hornets en el que no jugaron por molestias físicas LeBron James y Anthony Davis.





Miles Bridges (26 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias) e Ish Smith (22 puntos) fueron los referentes de unos Hornets que supieron mantener la cabeza fría cuando los Lakers les pisaban los talones.

Miami Heat, 121 - Los Ángeles Clippers, 114

Tres victorias seguidas llevan unos Miami Heat cada vez más afianzados al frente del Este y que esta noche doblegaron a Los Angeles Clippers gracias a Jimmy Butler (26 puntos, 6 rebotes y 9 asistencias) y Bam Adebayo (20 puntos y 12 rebotes).

Luke Kennard (23 puntos y 6 rebotes) fue el mejor de unos Clippers desacertados en el triple (9 de 35), inferiores en el rebote (37 por 51 de los Heat) y en los que el español Serge Ibaka no tuvo minutos.

New Orleans Pelicans, 105 - Denver Nuggets, 116

Un extraordinario Nikola Jokic (sexto triple-doble en este mes con 29 puntos, 13 rebotes y 10 asistencias) mostró el camino a los Denver Nuggets para que se impusieran a los New Orleans Pelicans y lograran así su cuarta victoria seguida.

El español Willy Hernangómez, que hace dos días jugó su mejor partido en la NBA (29 puntos y 10 rebotes), destacó de nuevo con 18 puntos y 16 rebotes en 32 minutos para los Pelicans mientras que el argentino Facundo Campazzo jugó 7 minutos para los Nuggets en los que sumó 3 puntos y una asistencia.

San Antonio Spurs, 131 - Chicago Bulls, 122

Los Chicago Bulls parecían haber cogido aire con dos victorias seguidas tras un mes de enero de constantes decepciones, pero hoy volvieron a tropezar y perdieron ante unos San Antonio Spurs con Dejounte Murray como faro (29 puntos, 9 rebotes y 12 asistencias).

Do-it-all Dejounte ??@DejounteMurray finishes with 29 PTS, 9 REB, 12 AST and 3 STL in the @spurs win! pic.twitter.com/OIi0aqfbVg — NBA (@NBA) January 29, 2022





DeMar DeRozan (32 puntos, 6 rebotes y 8 asistencias) fue el mejor de unos Bulls muy pobres en el perímetro (8 de 30 en triples) en tanto que en los Spurs no tuvo minutos el español Juancho Hernangómez.

Milwaukee Bucks, 123 - New York Knicks, 108

Giannis Antetokounmpo (38 puntos y 13 rebotes) pasó por encima de unos New York Knicks que no levantan cabeza y que sumaron ante los Milwaukee Bucks su tercera derrota seguida para seguir hundiéndose en el Este. Evan Fournier (25 puntos y 7 rebotes) fue el máximo anotador de los neoyorquinos.

?? 5-straight with 30+ PTS ??



2022 #NBAAllStar@JaMorant has the longest 30+ PT scoring streak in @memgrizz history!



Check out some of his best plays from the historic run ?? pic.twitter.com/HCjEMD3WSb — NBA (@NBA) January 29, 2022





Memphis Grizzlies, 119 - Utah Jazz, 109

En un duelo de grandes aspirantes en el Oeste, Ja Morant (triple-doble con 30 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias) volvió a ser el mejor de unos Memphis Grizzlies que derrotaron con suficiencia a los Utah Jazz.

Danuel House Jr. (21 puntos) fue el máximo anotador de unos Jazz en crisis que llevan cuatro derrotas seguidas y que solo han ganado dos de sus últimos diez partidos. El español Santi Aldama no tuvo minutos con los Grizzlies.

Orlando Magic, 119 - Detroit Pistons, 103

El enfrentamiento entre los dos equipos con peor balance de la NBA se lo llevaron los Orlando Magic gracias al buen partido del novato alemán Franz Wagner (24 puntos). Trey Lyles (18 puntos) fue el principal recurso ofensivo de los Pistons.

Houston Rockets, 110 - Portland Trail Blazers, 125

Anfernee Simons (27 puntos y 6 asistencias) y CJ McCollum (26 puntos) formaron el dúo perfecto para que los Portland Trail Blazers vencieran a domicilio a los Houston Rockets, que son colistas en el Oeste. Christian Wood (21 puntos y 15 rebotes) encabezó al equipo de Houston.

Simons: 27 PTS

McCollum: 26 PTS

Nurkic: 25 PTS



The @trailblazers get the win as @AnferneeSimons, @CJMcCollum and @bosnianbeast27 combine for 78 PTS ?? pic.twitter.com/wVK426HVbg — NBA (@NBA) January 29, 2022





Oklahoma City Thunder, 110 - Indiana Pacers, 113

Tras sufrir una dolorosa derrota ante los Charlotte Hornets el miércoles (126-158), los Indiana Pacers se reencontraron con la victoria al ganar a los Oklahoma City Thunder después de una prórroga. Domantas Sabonis (triple-doble con 24 puntos, 18 rebotes y 10 asistencias) lideró a los Pacers mientras que Luguentz Dort (27 puntos y 8 rebotes) hizo lo propio con los Thunder.