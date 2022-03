Klay Thompson tumba a los Bucks a base de triples; Miami no puede con los Timberwolves

Golden State Warriors, 122 - Milwaukee Bucks, 109

Una asombrosa actuación de Klay Thompson, con 38 puntos, ocho triples y un quince de 24 en tiros, lideró a los Warriors en el triunfo contra los vigentes campeones, los Milwaukee Bucks.

En un día poco brillante de Steph Curry, que solo anotó ocho puntos, con dos triples, los Warriors consiguieron tumbar a unos Bucks a los no les bastaron los 31 puntos, con ocho rebotes, del griego Giannis Antetokounmpo. El español Serge Ibaka metió quince puntos, con dos de tres en triples, y capturó seis rebotes en 17 minutos en la cancha.

Miami Heat, 104 - Minnestota Timberwolves, 113

Sin Jimmy Butler, de baja por razones de salud, los Heat sufrieron su segunda derrota en los últimos tres partidos, pese a los 30 puntos, con seis triples, de Tyler Herro. Los Timberwolves, uno de los equipos más en forma de la NBA, con siete victorias en los últimos ocho partidos, conquistaron Miami con hasta ocho jugadores por encima de los diez puntos, encabezados por un Karl Anthony Towns que metió quince y capturó diez rebotes.

Chicago Bulls, 101 - Cleveland Cavaliers, 91

DeMar DeRozan, con 25 puntos, impulsó el segundo triunfo consecutivo de los Bulls para recuperar confianza tras la anterior racha de cinco derrotas consecutivas, en una noche en la que Alex Caruso regresó con once puntos tras casi dos meses de baja por lesión. Los Bulls se colocaron cuartos en el Este (41-26) mientras que los Cavs, en los que Darius Garland anotó 25 puntos, con siete asistencias y siete rebotes, son sextos (38-29).

Denver Nuggets, 115 - Toronto Raptors, 127

El camerunés Pascal Siakam, con 33 puntos, siete asistencias y cinco rebotes, y Scottie Barnes, con 25 puntos, diez asistencias y ocho rebotes, impulsaron el valioso triunfo de los Raptors en el campo de los Nuggets, en los que el serbio Nikola Jokic anotó 26 puntos y capturó diez rebotes, con siete asistencias. Los Raptors se colocaron séptimos en el Este, a tan solo una victoria de los Cleveland Cavaliers, sextos, que ocupan la última plaza que da acceso directo a los "playoff".

Utah Jazz, 134 - Sacramento Kings, 125

Sin el francés Rudy Gobert, fue Jordan Clarkson en liderar a los Utah Jazz con la mejor actuación de su carrera. Anotó 45 puntos, con siete triples y un quince de 21 en tiros, para aguantar los 41 puntos y once asistencias firmadas por De'Aaron Fox en los Kings.

Los Jazz se repusieron tras al derrota sufrida ante los San Antonio Spurs y se colocaron cuartos en el Oeste, por delante de los Dallas Mavericks del esloveno Luka Doncic.

San Antonio Spurs, 108 - Indiana Pacers, 119

Un doble doble de Tyrese Haliburton, con 19 puntos y diez rebotes, impulsó el triunfo de los Pacers en casa de los Spurs, que volvieron a caer tras hacer historia hace apenas un día, cuando Gregg Popovich se convirtió en el técnico con más victorias en la historia de la NBA (1.336).

Los Spurs, en los que el mejor fue Jock Londale, con 26 puntos y siete rebotes, son duodécimos en el Oeste (26-42), mientras que los Pacers, que pusieron fin a una racha de tres derrotas consecutivas, son décimo terceros (23-45).

Portland Trail Blazers, 127 - Washington Wizards, 118

Los 44 puntos de Josh Hart, quien nunca había metido más en su carrera, unidos a ocho rebotes y seis asistencias, impulsaron la victoria de Portland contra los Washington Wizards.

Este triunfo permite a los Trail Blazers colocarse novenos, a solo un triunfo de la octava plaza de los New Orleans Pelicans (con un partido menos), que vale el billete para los "play in".