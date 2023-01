Jayson Tatum se venga de los Warriors; Chicago se impone a Detroit en París

Boston Celtics, 121 - Golden State Warriors, 118

Los Celtics remontaron y triunfaron en la prórroga ante los Warriors en el TD Garden en la reedición de las Finales de la NBA, que se llevaron los californianos, y lo hicieron empujados por 34 puntos, 19 rebotes y 6 asistencias de Jayson Tatum y por un doble doble de 20 puntos y 10 rebotes de Al Horford y otro de 14 puntos y 11 rebotes de Robert Williams.

Jayson Tatum in the Celtics W:



?? 34 points

?? 19 rebounds

?? 6 assists

?? 4 threes

?? 3 steals pic.twitter.com/IUvqELyd08 — NBA (@NBA) January 20, 2023

El equipo de Joe Mazzulla infligió la decimoctava derrota en 23 partidos lejos de San Francisco a los Warriors, en los que Steph Curry anotó 29 puntos y Klay Thompson y Jordan Poole 24 cada uno. Los Celtics llevan ocho triunfos consecutivos y están en lo más alto del Este (34-12). Los Warriors se quedaron séptimos en el Oeste, con un balance de 22-23.

Phoenix Suns, 117 - Brooklyn Nets, 112

Los Nets no pueden sin Durant. Con su estrella de baja por problemas en los ligamentos de una rodilla, el equipo de Brooklyn cayó ante unos Suns sin Chris Paul ni Devin Booker, pese a rozar una gran remontada en el cuarto período. Fue la cuarta derrota consecutiva para los Nets, que tuvieron una involución vertical desde la lesión de Durant, quien no volverá antes de las próximas dos semanas.

Deandre Ayton and Mikal Bridges led the Suns to the home W tonight ??



Ayton:

24 PTS, 14 REB, 4 AST



Bridges:

28 PTS, 9 AST pic.twitter.com/Zk4mn2cCGm — NBA (@NBA) January 20, 2023

No les bastaron los 30 puntos de Irving, 21 de ellos en el cuarto período, en un partido en el que Ben Simmons fue expulsado en el tercer período por protestar de forma reiterada a los árbitros. Los Suns, en los que regresó Cam Johnson tras casi tres meses de baja, fueron liderados por 28 puntos de Mikal Bridges y por un doble doble de 24 puntos y 14 rebotes de DeAndre Ayton.

Detroit Pistons, 108 - Chicago Bulls, 126

En el regreso de la NBA a París y en un clásico entre franquicias que vivieron su momento de gloria a finales de los años 80 y en los 90, los Bulls triunfaron liderados por los 30 puntos de Zach LaVine y los 26 de DeMar DeRozan. El partido se disputó en el Accor Arena de Bercy, con entradas en venta entre los 80 y los 1.870 euros y con glorias como Richard Hamilton y Ben Wallace, campeones con los Pistons en 2004, el francés Tony Parker o Magic Johnson.

Portland Trail Blazers, 95 - Philadelphia 76'ers, 105

Los 76ers celebraron su cuarta victoria consecutiva, al imponerse en el campo de los Blazers con 32 puntos y 9 rebotes de Joel Embiid y un triple doble de 16 puntos, 10 rebotes y 14 asistencias de James Harden. El equipo de Doc Rivers acabó con un 50 % de acierto en tiros, mientras que los Blazers no pasaron de un 37.6%, con Damian Lillard como máximo anotador con 25 puntos y 11 asistencias.

Joel Embiid scored 32 and James Harden dropped a triple-double in the Sixers W ??



Embiid: 32 PTS, 9 REB

Harden: 16 PTS, 10 REB, 14 AST pic.twitter.com/GcJeRpCP8P — NBA (@NBA) January 20, 2023

Minnesota Timberwolves, 128 - Toronto Raptors, 126

Un parcial final de 23-7 permitió a los Wolves remontar a los Toronto Raptors, que llegaron a tener catorce puntos de margen en el cuarto período. D'Angelo Russell, con 25 puntos, Anthony Edwards, con 23, y Kyle Anderson, con 20, lideraron la remontada de unos Wolves sin Karl Anthony Towns y Rudy Gobert. Scottie Barnes (29 puntos) y Fred VanVleet (25 puntos y 10 asistencias) lideraron a unos Raptors en los que Juancho Hernángomez logró 2 puntos, 4 rebotes y 1 robo en 12 minutos en pista.