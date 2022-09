Harden: "He perdido 45 kilos"

El próximo 18 de octubre comienza la temporada en la NBA y uno de los equipos que quiere hacer cosas importantes este año son los Sixers y para eso será clave el papel que pueda hacer James Harden.

El que fuera el mejor jugador de la liga en 2018 arrastró varios problemas físicos durante la pasada temporada y no estuvo a su mejor nivel.

En relación a su estado físico, Harden bromeó durante el Media Day al señalar que "he perdido 100 libras (45 kilos)".

"100 pounds" ??



James Harden on the weight he lost this offseason



(via @MrUram)pic.twitter.com/7GUxaBJ4Na