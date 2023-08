Harden, multado por la NBA con 100.000 dólares

La NBA anunció este martes que ha multado a James Harden con 100.000 dólares por las polémicas declaraciones que hizo hace una semana en las cuales, entre otros aspectos, tachó de "mentiroso" al presidente de los Philadelphia Sixers, Daryl Morey. La NBA detalló en un comunicado de prensa que la multa es por sus "comentarios públicos del 14 y del 17 de agosto en los que indicó que no desempeñaría los servicios exigidos por su contrato a menos que fuera traspasado a otro equipo".

The NBA is fining Sixers star James Harden $100,000 for his recent comments referring to franchise president Daryl Morey as a “liar,” sources tell ESPN.