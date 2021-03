Estados Unidos anuncia una preselección de 57 jugadores de la NBA de cara a los Juegos

USA Basketball ha anunciado este jueves una larga lista de 57 jugadores preseleccionados para disputar los Juegos de Tokio donde figuran todas las grandes estrellas de la NBA con el triple medallista olímpico LeBron James a la cabeza.

En el numeroso equipo provisional confeccionado por el seleccionador nacional Popovich figuran un total de 29 jugadores que han jugado con Estados Unidos en Juegos Olímpicos o Mundiales y que acumulan 35 medallas internacionales.

