Enes Kanter acusa a LeBron James de estar al servicio del dinero chino

Tras la derrota de los Lakers en el Garden de Boston, LeBron James, compareció ante los medios después de su vuelta a las pistas tras una lesión que lo ha tenido apartado dos semanas y media. Pese al mal inicio de temporada de los angelinos, el tema estrella que estaba sobre la mesa era el de las zapatillas del jugador de los Celtics, Enes Kanter.

Los Celtics arruinan la vuelta de LeBron; Golden State también sabe ganar sin Curry Los Warriors ganaron en Detroit (102-105) sin el lesionado Curry. Undécima victoria seguida de Phoenix Suns. Boston se impuso a unos Lakers en los que volvió LeBron James (130-108) 20 nov 2021 - 10:45

Money over Morals for the “King” ??



Sad & disgusting how these athletes pretend they care about social justice



They really do “shut up & dribble” when Big Boss ???? says so



Did you educate yourself about the slave labor that made your shoes or is that not part of your research? pic.twitter.com/YUA8rGYeoZ — Enes Kanter (@EnesKanter) November 18, 2021

Las zapatillas eran un ataque directo a Lebron, ya que Kanter le acusa de venderse como un defensor de los derechos civiles por con sus intereses. El jugador turco cree que 'El Rey' mantiene el silencio respecto a los asuntos relacionados con China y la marca que le viste (Nike).

El Celtics - Lakers fue el escaparate mundial que utilizó Enes Kanter para lucir unas zapatillas en las que se puede ver a Lebron arrodillado frene al presidente chino que acompañó de varios mensajes en sus redes sociales. "Dinero por encima de la moral para el 'Rey'. Triste y odioso que elija 'callarse y dedicarse a botar la pelota' cuando lo ordena el Gran Hermano (con una bandera de China). ¿Ya te has informado sobre los trabajadores esclavos que hacen tus zatapillas o eso no forma parte de tus intereses?".

Moments after LeBron James walks on to the floor to warm up, right behind him is Enes Kanter who has on more than one occasion, called out LBJ for not speaking out more on social injustices outside the US. #ackwardpic.twitter.com/l8lBkXcJvN — A. Sherrod Blakely (@ASherrodblakely) November 19, 2021

Después del partido, LeBron no quiso entrar demasiado al trapo pero aseguró que no entendía que Kanter no hablara con él personalmente en privado: “No es alguien a quien le quiera dedicar mucha energía. Parece que siempre tiene algo que decir sobre mí", dijo LeBron.

Kanter es muy asiduo a usar sus zapatillas para enviar mensajes políticos, aunque esta temporada no está gozando de muchos minutos para lucirlas. Este activismo tampoco gusta a la NBA porque se dirige contra Nike (patrocinador oficial de la liga) y a sus fábricas en Asia. Hace algunas semanas, con alusiones directas a Michael Jordan y, otra vez, LeBron dijo: "Nike sigue hablando de la injusticia (en Estados Unidos), pero cuando se trata de China, guarda silencio. No aborda la brutalidad policial en China, no habla de la discriminación contra la comunidad LGBT, no dice una palabra sobre la opresión de las minorías en China, tiene miedo de hablar. ¿Quién fabrica tus zapatillas en China? ¿Acaso lo saben? Hay muchas fábricas de trabajo forzado en China. Por ejemplo, el trabajo forzoso de los uigures, es la esclavitud moderna, y está ocurriendo ahora mismo en China. Actualmente, millones de uigures son detenidos, vendidos y asignados a trabajar en campos de trabajo forzado como prisiones en fábricas de todo el país. A Nike le gusta decir 'simplemente hazlo' (su lema es Just Do It). Pero ¿qué hacéis por la mano de obra esclava que hace vuestras zapatillas? La mano de obra que os hace ricos. Tengo un mensaje para el propietario, Phil Knight. Cómo verías que te saque unos billetes de avión y vayamos juntos a China. Podríamos visitar esos campos de trabajo de esclavos para que los veas por ti mismo. LeBron James y Michael Jordan, estáis invitados también. Nike tiene que formar parte de esto, hay que detener la hipocresía. Hay que detener la esclavitud en el mundo moderno".

The Chinese Government engages in forced organ harvesting.



Ethnic & religious groups,

Tibetans,Uyghurs in death camps, Christians,Falun Gong are all targeted



Liver

Kidney

Heart



Stop murdering for organs.

It’s a crime against humanity



End forced organ harvesting in China,

NOW! pic.twitter.com/jYfepCopIb — Enes Kanter (@EnesKanter) November 16, 2021