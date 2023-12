Doncic y sus Mavericks rozan una histórica remontada tras un parcial de 30-0 en el último cuarto

Los Ángeles Clippers, 113 - Golden State Warriors, 112

Los Clippers (9-10) cuajaron una épica remontada con un triple de Paul George a 8 segundos del final que les dio su primera y definitiva ventaja del partido frente a unos Golden State Warriors (9-11) que llegaron a ir 22 puntos por delante. Además del héroe, George fue el mejor de los Clippers con 25 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias. Por parte de los Warriors el mejor fue con un doble-doble Stephen Curry, con 22 puntos y 11 asistencias.

Charlotte Hornets, 117 - Minnesota Timberwolves, 123

Los Minnesota Timberwolves (15-4) se mantienen como el equipo con mejor balance de la NBA tras su sufrida victoria ante los Charlotte Hornets (6-12) con Karl-Anthony Towns como su máximo anotador con 28 puntos. Además de Towns, destacó Rudy Gobert, que firmó un doble-doble con 26 puntos y 12 rebotes. El base Terry Rozier fue el mejor de los Hornets con 23 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias.

Detroit Pistons, 101 - Cleveland Cavaliers, 110

Decimoséptima derrota consecutiva de los Detroit Pistons (2-18), que dominaron su partido frente a los Cleveland Cavaliers (11-9) durante gran parte del primer, segundo y tercer cuarto, pero se desmoronaron en los minutos decisivos. Cade Cunningham fue el mejor de Detroit al firmar un doble-doble con 23 puntos, 11 asistencias y 8 rebotes.

Jarrett Allen de los Cavaliers también terminó con un doble-doble de 19 puntos y 12 rebotes, pero los mejores de Cleveland fueron con 22 puntos cada uno Darius Garland y Max Strus. Aunque la racha de los Pistons es de las peores de la historia, aún está lejos del récord de 26 derrotas consecutivas en una sola temporada que comparten los Philadelphia 76ers de 2013-2014 y los Cleveland Cavaliers de la 2010-2011.

Brooklyn Nets, 129 - Orlando Magic, 101

Los Brooklyn Nets (10-9) dominaron de inicio a fin su partido y rompieron con la racha de nueve victorias consecutivas con la que llegaban los Orlando Magic (14-6), el segundo mejor equipo de la Conferencia Este en lo que va de temporada. Mikal Bridges fue el mejor de los Nets con 42 puntos, cerca de su récord anotador (45 puntos), al lograr un 60 % de acierto en tiros de campo (12 de 20); mientras que para los Magic quién destacó fue Paolo Banchero con un doble-doble (19 puntos y 10 rebotes).

Milwaukee Bucks, 132 - Atlanta Hawks, 121

Giannis Antetokounmpo firmó su primer triple-doble de la temporada (32 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias) y el 36 de su carrera en el triunfo de sus Milwaukee Bucks (14-6), que llegan así con buen sabor de boca a los cuartos de final de la Copa de la NBA, que este lunes jugarán contra los New York Knicks. Por parte de los Atlanta Hawks (9-10), que dominaron durante fases del partido, el mejor fue Trae Young con un doble-doble (32 puntos y 12 asistencias).

Chicago Bulls, 124 - New Orleans Pelicans, 118

Los Chicago Bulls (7-14) se impusieron a los New Orleans Pelicans (11-10) en un partido que dominaron durante prácticamente toda la segunda parte y en el que destacó el base Coby White, con 31 puntos y 9 rebotes, su mayor anotación de la temporada. DeMar DeRozan logró un doble-doble con 24 puntos y 10 asistencias, mientras que los jugadores de banquillo aportaron 41 puntos para Chicago. Por parte de los de Nueva Orleans el mejor fue Brandon Ingram, que anotó 23 puntos.

Miami Heat, 129 - Indiana Pacers, 144

Los Indiana Pacers (10-8) rompieron con una miniracha de dos derrotas consecutivas tras ganar contundentemente a los Miami Heat (11-9). Para los Pacers, que son el ataque más poderoso de la NBA, el mejor fue Bruce Brown con 30 puntos, mientras que para el equipo local Jimmy Butler anotó 33 puntos. Tyrese Haliburton, gran estrella de los de Indiana, descansó.

Phoenix Suns, 116 - Memphis Grizzlies, 109

Los Phoenix Suns (12-8) también llegan a la Copa de la NBA con una victoria tras imponerse a los Memphis Grizzlies (5-14) en un partido que se mantuvo igualado durante el primer tiempo,. El mejor jugador de los Suns fue Devin Booker, con dobles figuras (34 puntos y 10 rebotes), mientras que Jaren Jackson Jr. para los Grizzlies firmó sus mejores números de la temporada con 37 puntos (13 de 21 en tiros de campo, 61,9 %) y 9 rebotes. Aldama jugó 31 minutos en Memphis con 7 puntos, 7 rebotes, 1 asistencias, 3 robos y 1 tapón.

Dallas Mavericks, 120 - Oklahoma City Thunder, 126

A los Dallas Mavericks (11-8) no les bastó con el espectacular triple-doble de Luka Doncic (36 puntos, 15 rebotes y 18 asistencias) para ganar su partido frente a los Oklahoma Thunder (13-6), que van terceros en la Conferencia Oeste. Los Thunder, que lograron una ventaja de 24 al inicio del último cuarto, recibieron un nefasto parcial de 30-0 que casi les costó el partido. Jalen Williams fue con 23 puntos quién más destacó de los Thunder, que ganaron el partido gracias a la gran aportación de su segunda unidad, que firmó 55 puntos (43,6 %).

Sacramento Kings, 123 - Denver Nuggets, 117

Los Sacramento Kings (11-7) son otro equipo que encarará su debut en la fase final de la Copa con confianza tras haber ganado al vigente campeón de la NBA, los Denver Nuggets (14-7), que llegaban con cuatro victorias seguidas. Nikola Jokic dejó su habitual triple-doble con 36 puntos, 13 rebotes y 14 asistencias, pero los Kings completaron un partido muy sólido liderados por De'Aaron Fox, que se anotó un doble-doble con 26 puntos y 16 asistencias.

Los Ángeles Lakers, 117 - Houston Rockets, 107

Los Lakers (12-9) cuajaron un partido muy vistoso frente a los Houston Rockets (8-9) liderados por un gran Anthony Davis (27 puntos y 14 rebotes) y presentaron sus credenciales para la Copa de la NBA, donde debutan en cuartos el martes recibiendo a los Suns. El turco Alperen Sengun fue el mejor de los Rockets con un doble-doble de 21 puntos y 13 debotes.

Utah Jazz, 118 - Portland Trail Blazers, 113

Los Utah Jazz (7-13) se impusieron a los Portland Trail Blazers (6-13) en un encuentro de la parte baja de la Conferencia Oeste ya que los dos equipos están a día de hoy lejos de las plazas que dan acceso al play-in. Para el equipo local el mejor fue Collin Sexton, que anotó 25 puntos saliendo desde el banquillo. Para los Blazers destacaron Malcolm Brogdon y Shaedon Sharpe, con 25 puntos cada uno.